Экономика
КоммерсантъЦены на вторичную недвижимость прекращают движение
Средняя стоимость вторичной недвижимости в России составляет 66,05 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 0,3% дороже, чем в октябре, и на 8,4% превышает показатель ноября прошлого года. Согласно данным ЦИАН, самую выраженную динамику цен на вторичное жилье сейчас демонстрирует Воронеж.
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Вторичное жилье перестало дорожать. Покупатели переключились на новостройки
Деловой квартал (Екатеринбург)12:29
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