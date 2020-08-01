В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.

с чего всё началось

В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта "Фуджи" подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, "Гала" — на 44%, "Голден Делишес" — на 38%.

В России резко выросли цены на яблоки

Политика Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков. 176

Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 226

Экономика В России готовится введение одного налога вместо четырех Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета". 86

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 905

Игры На эмуляторе PlayStation 3 появилась поддержка мультиплеера Разработчики RPCS3, самого популярного эмулятора PlayStation 3, объявили о запуске приватного сервера-эмулятора PlayStation Network — за создание отвечал программист GalCiv. 1

Происшествия По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело «Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства. 21

Здоровье Три главных «ночных» признака диабета назвали врачи При диабете второго типа уровень сахара в крови становится невозможно контролировать естественным образом.

Футбол Защитник «Рубина» Данченко может перейти в московское «Динамо» Предметный интерес к 26-летнему Данченко, который перешел в «Рубин» прошлым летом в качестве свободного агента, есть у четырех клубов.

Общество Проценко объяснил, как определить коронавирусный кашель Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека.