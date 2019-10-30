Экономика
РБКЦены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
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В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения
Известия Татарстана03:48
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СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
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Авто
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Болгария высылает российского дипломата
Болгария приняла решение выслать российского дипломата после расследования о шпионаже.
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В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
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60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
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В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
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МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
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Зараженная рыба попала в Челябинскую область
Семь человек находятся в реанимации По сведениям тюменского Роспотребнадзора, опасную рыбу выловили в Андреевском озере, и в деревне Ачиры Тобольского района 22 октября выявили гаффскую болезнь.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.