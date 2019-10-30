Экономика

РБКРБКЦены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
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Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

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Земля на Дальнем Востоке подорожала после анонса ипотеки под 2%

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В Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

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Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Мойка7804:19
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РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

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Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.
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РБК 01:00
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