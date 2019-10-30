Экономика

РБКРБКЦены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

РБК02:32

Земля на Дальнем Востоке подорожала после анонса ипотеки под 2%

Известия03:12

В Ленобласти цены на землю под ИЖС выросли на 9%

АБН03:58

В Татарстане земли под индивидуальное строительство подешевели на 2% за год

Татар-информ05:08

В Алтайском крае упали цены на землю промышленного назначения

Алтапресс03:54

В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения

Известия Татарстана03:48

Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

Мойка7804:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Экономика

АСВ подало иск на 5,5 млрд рублей по делу «УралКапиталБанка»

Иск о привлечении к ответственности лиц, контролирующих «УралКапиталБанк», подала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 25 октября в Арбитражный суд Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба агентства.
Красная весна 05:11
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Общество

Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке

Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании.
Ведомости 04:18
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество

Группа японских туристов впервые посетила Курилы

Первая группа японских туристов приехала на экскурсию на остров Кунашир в рамках российско-японского пилотного проекта по туризму на Южные Курилы.
РБК 01:45
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Армия и оружие

В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Профиль 01:36
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Политика

Турция пристыдила США за признание геноцида армян

Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Lenta.ru 04:31
Происшествия

В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 05:17
Общество

Грудинин рассказал об отсутствии денег для выплаты по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин оценил решение Арбитражного суда, которое обязывает его выплатить более 1 млрд руб. в пользу акционеров предприятия.
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Происшествия

Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке

Регион 64 03:50
Происшествия

В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС

В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
RT на русском 05:29
Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 28 октября в 08:45
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Транспорт

В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей

Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
РИА Новости 04:42
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Общество

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не являются членами товарищества, освободили от налога на прибыль, пишет "Парламентская газета".
Радио Sputnik вчера в 03:36
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк теряет слух от горя

Валентина Борисовна от горя и страха за жизнь Анастасии начала терять слух.
ГЛАС.RU 01:08
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Общество

В России вступили в силу новые правила ОСАГО

Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
ФАН вчера в 09:26
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика

На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса

Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Lenta.ru вчера в 19:38
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное