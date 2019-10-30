Экономика
РБКЦены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Дешевле всего купить землю под дом в Кемеровской области, где сотка обойдется в 20 тыс. руб. Стоимость участков промышленного назначения по России за год снизилась примерно на 1%, до 90,9 тыс. руб.
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В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.РБК02:32
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В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения
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