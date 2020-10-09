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Lenta.ru
Lenta.ru

Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Утвержденные ведомством цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Метр во весь рост

Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов России. Утвержденные министерством показатели средней рыночной стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "Российская газета".
Российская газета8 октября в 11:55
Подробнее о событии
EastRussia

Минстрой увеличил цены на жилье в половине регионов России

EastRussiaвчера в 09:30
Вести.Ru

Минстрой повысил расчетную цену 1 квадратного метра жилья

Вести.Ruвчера в 06:28
Версия-Саратов

Федеральный министр установил цену квадратного метра жилья в регионе. Она выросла

Версия-Саратов7 октября в 07:21
Российская газета

Метр во весь рост

Российская газета8 октября в 11:55
REGNUM

Минстрой рассчитал новые цены жилья в ДФО — в Приморье самое дорогое

REGNUM7 октября в 23:04
Lenta.ru

Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Lenta.ruвчера в 04:20
Единый ресурс застройщиков

Cредняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья на IV квартал 2020 года: Приморский край и Сахалин обгоняют Санкт-Петербург

Единый ресурс застройщиков7 октября в 06:34

Минздрав рекомендовал жителям сидеть дома на выходных из-за коронавируса

Россиянам следует воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест в предстоящие выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ведомости8 октября в 11:19