Цены на жилье официально повышены в половине регионов России
Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Утвержденные ведомством цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Метр во весь рост
Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов России. Утвержденные министерством показатели средней рыночной стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "Российская газета".
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