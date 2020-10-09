Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Утвержденные ведомством цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости.

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