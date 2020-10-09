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Lenta.ru
Lenta.ru

Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Утвержденные ведомством цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Метр во весь рост

Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов России. Утвержденные министерством показатели средней рыночной стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "Российская газета".
Российская газета8 октября в 11:55
Подробнее о событии
EastRussia

Минстрой увеличил цены на жилье в половине регионов России

EastRussia9 октября в 09:30
Вести.Ru

Минстрой повысил расчетную цену 1 квадратного метра жилья

Вести.Ru9 октября в 06:28
Московский Комсомолец Улан-Удэ

В Бурятии резко выросли цены за квадратный метр жилья

Московский Комсомолец Улан-Удэ7 октября в 19:09
Российская газета

Метр во весь рост

Российская газета8 октября в 11:55
REGNUM

Минстрой рассчитал новые цены жилья в ДФО — в Приморье самое дорогое

REGNUM7 октября в 23:04
Lenta.ru

Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Lenta.ru9 октября в 04:20
Единый ресурс застройщиков

Cредняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья на IV квартал 2020 года: Приморский край и Сахалин обгоняют Санкт-Петербург

Единый ресурс застройщиков7 октября в 06:34

В ДВФУ смогли воспроизвести антибликовое покрытие глаз насекомых

Нанопокрытие, обладающие антимикробными, антибликовыми и самоочищающимися свойствами, смогли разработать ученные из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), 9 октября сообщает пресс-служба университета.
В ДВФУ смогли воспроизвести антибликовое покрытие глаз насекомых
ИА Красная Веснавчера в 02:16

Посольство России в Латвии выразило протест в связи с депортацией Норвинда

Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией из республики бывшего председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда.
RT на русскомвчера в 15:06

Индексацию выплат работающим пенсионерам могут вернуть поэтапно

Исаев отметил, что необходимо дождаться ответа правительства относительно предложенных сценариев, напомнив, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.
9111.ru9 октября в 14:09

Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Ведомостивчера в 10:49

Кабмин одобрил проект выделения средств на выплаты на детей от трех до семи лет

Кабмин РФ одобрил проект распоряжения о выделении в 2020 году Минтруду дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ для осуществления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно.
ТАССвчера в 15:39