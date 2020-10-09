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Lenta.ru
Lenta.ru

Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Минстрой увеличил официальные показатели стоимости квадратного метра жилья почти в половине регионов России, пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий приказ министерства. Утвержденные ведомством цены используются при расчете социальных выплат на приобретение жилой недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Метр во весь рост

Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов России. Утвержденные министерством показатели средней рыночной стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "Российская газета".
Российская газета8 октября в 11:55
Подробнее о событии
EastRussia

Минстрой увеличил цены на жилье в половине регионов России

EastRussiaвчера в 09:30
Российская газета

Метр во весь рост

Российская газета8 октября в 11:55
Lenta.ru

Цены на жилье официально повышены в половине регионов России

Lenta.ruвчера в 04:20
Вести.Ru

Минстрой повысил расчетную цену 1 квадратного метра жилья

Вести.Ruвчера в 06:28
REGNUM

Минстрой рассчитал новые цены жилья в ДФО — в Приморье самое дорогое

REGNUM7 октября в 23:04
Московский Комсомолец Улан-Удэ

В Бурятии резко выросли цены за квадратный метр жилья

Московский Комсомолец Улан-Удэ7 октября в 19:09
Единый ресурс застройщиков

Cредняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья на IV квартал 2020 года: Приморский край и Сахалин обгоняют Санкт-Петербург

Единый ресурс застройщиков7 октября в 06:34

У госпитализированных под Псковом детей не нашли признаков отравления

Следственные органы Псковской области не обнаружили признаков отравления учеников школы №7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на линейке в начале недели, сообщает ведомство.
РИА Новости08:41

Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах за Байдена

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг призвала американцев голосовать на выборах президента США за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, чтобы помочь климату на планете.
Интерфакс11:06

Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
Ведомости10:49

Университет Хопкинса: у людей есть гены, чтобы регенерировать глаза

По словам исследователей, в будущем могут появиться технологии, которые в силах помочь активировать ген, чтобы у сетчатки глаз человека всё же появилась возможность регенерации.
Центральная Служба Новостей12:15