Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Стоимость вторичного жилья в Петербурге достигла максимума

АиФ Санкт-Петербург08:58

В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

АБН08:38

Власти помогли. Цены на строящееся жилье за 11 месяцев 2019 года увеличились на 9,1%

DP.RU03:05

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

Российская газета05:26

В окопах Москвы и Петербурга. Проверь свой родной город

Русская Планета04:45

По итогам четвертого квартала года цены на вторичное жилье в Москве и Петербурге достигли исторического максимума

Эхо Москвы07:30

Вторичное жилье поставило рекорд

Коммерсантъвчера в 17:29
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Здоровье

Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Absolut TV 11:42
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК 16:10
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Кубань 24 15:27
Космос

Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году

Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 02 декабря в 19:17
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В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
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Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе

Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
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Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
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Происшествия

Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд заочно арестовал Сергея Меденкова, обвиняемого в применении насилия к силовику на несогласованной акции 27 июля в Москве.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика

СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Lenta.ru 13:32
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Комсомольская правда 10:29
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Политика

WSJ узнала о возможных санкциях против России из-за убийства в Берлине

Германия может ввести санкции против России из-за подозрений в связи российских спецслужб с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Дождь 04:37
Политика

Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа

Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 14:45
Происшествия

В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах

Life.ru 02 декабря в 04:46
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

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Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане

Газета.Ru 15:40
Общество

Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
РИА Новости 09:28
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Футбол

Футбольные агенты заработали в 2019 году более 650 миллионов долларов

На долю европейских клубов приходится 625,9 миллиона долларов из 653,9 миллиона агентских выплат — то есть 95,7%. Данные, опубликованные в этом отчете, были получены из ITMS, которая используется всеми 211 ассоциациями-членами ФИФА и более 7500 профессиональными футбольными клубами по всему миру.
Матч ТВ 06:18
Кино

Камбербэтч сыграл Эдисона в новом фильме Бекмамбетова

РЕН ТВ 14:08
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК 15:47
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон», продлив серию без поражений в АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" с крупным счетом обыграли "Эвертон" в 15-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 17:36
Единоборства

Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
ProstoProSport вчера в 17:30
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