Экономика
Российская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Здоровье
Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Космос
Источник рассказал о планах запуска «Союзов» с Куру в 2020 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" намечается осуществить в следующем году с космодрома Куру во Французской Гвиане, один из них - с британскими спутниками связи OneWeb, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
Музыка
Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе
Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд заочно арестовал Сергея Меденкова, обвиняемого в применении насилия к силовику на несогласованной акции 27 июля в Москве.
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Один из вопросов, которые задали президенту России журналисты 4 декабря, касался транзита газа через Украину: - Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
WSJ узнала о возможных санкциях против России из-за убийства в Берлине
Германия может ввести санкции против России из-за подозрений в связи российских спецслужб с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Политика
Вызванные в Конгресс эксперты увидели основания для импичмента Трампа
Сразу три эксперта по правовым вопросам, вызванные демократами на слушания в юридический комитет Палаты представителей США, считают, что в действиях президента страны Дональда Трампа имеется повод для его импичмента, сообщает телеканал CNN.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на российских дорогах
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
Футбольные агенты заработали в 2019 году более 650 миллионов долларов
На долю европейских клубов приходится 625,9 миллиона долларов из 653,9 миллиона агентских выплат — то есть 95,7%. Данные, опубликованные в этом отчете, были получены из ITMS, которая используется всеми 211 ассоциациями-членами ФИФА и более 7500 профессиональными футбольными клубами по всему миру.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Политика
Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Эвертон», продлив серию без поражений в АПЛ
Футболисты "Ливерпуля" с крупным счетом обыграли "Эвертон" в 15-м туре чемпионата Англии.
Единоборства
Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.