Экономика
Российская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Здоровье
В Твери открыли диагностический онкоцентр «Белая роза»
Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии
Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Армия и оружие
Как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года
Американская корпорация Lockheed Martin получит почти $1 млрд на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Происшествия
После пожара в одесском колледже пропали десять человек
Спасатели после пожара в одесском колледже ведут поиски десяти человек, четверо из которых студенты.
Политика
Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы
Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Общество
Российские школьники сильно отстают от китайских
Новые результаты международного тестирования школьников PISA-2018, подготовленные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывают серьезное отставание российских школьников от своих сверстников в Китае, США, Японии, Германии, Франции и ещё 25 стран.
Происшествия
Жильцы взорвавшегося дома под Белгородом получат квартиры в июле
Жильцы дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, получат новое жилье в июле 2020 года, заявил губернатора области Евгений Савченко, слова которого приводит облправительство.
Политика
Неизвестные устроили перестрелку с охраной главы правительства Ливии
Группа неизвестных лиц атаковала штаб-квартиру Президентского совета Ливии в столице страны Триполи и вступила в перестрелку с охраной главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Здоровье
О каком заболевании может говорить пониженный уровень гемоглобина
Пониженный показатель гемоглобина может говорить о наличии полипа, развитии язвы желудка или эрозии.
Политика
Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе
В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева официально вышла замуж — фото со свадьбы
Модель расписалась с Игорем Булатовым. Виктория Лопырева объявила о том, что стала законной супругой своего избранника Игоря Булатова.
Политика
Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
Музыка
The Killers выступят на фестивале Park Live
Политика
Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа
«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Армия и оружие
Военные получат 27 комплексов «Панцирь-С» до конца 2019 года
Предназначена для прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.