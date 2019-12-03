Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

Российская газета05:26

В Петербурге цены на жильё достигли исторического максимума

Piter.tv07:36

По итогам четвертого квартала года цены на вторичное жилье в Москве и Петербурге достигли исторического максимума

Эхо Москвы07:30

В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

АБН08:38

В окопах Москвы и Петербурга. Проверь свой родной город

Русская Планета04:45

Власти помогли. Цены на строящееся жилье за 11 месяцев 2019 года увеличились на 9,1%

DP.RU03:05

Вторичное жилье поставило рекорд

Коммерсантъвчера в 17:29
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Здоровье

В Твери открыли диагностический онкоцентр «Белая роза»

Диагностический центр "Белая роза", специализирующийся на раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, открыли в среду в Твери.
ТАСС 10:44
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 10:25
Политика

МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Германии

Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер после решения Германии объявить персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Московский Комсомолец 07:03
Армия и оружие

Как США планируют создать гиперзвуковое оружие за два года

Американская корпорация Lockheed Martin получит почти $1 млрд на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
RT на русском вчера в 17:28
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
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Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой

Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 11:26
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Происшествия

После пожара в одесском колледже пропали десять человек

Спасатели после пожара в одесском колледже ведут поиски десяти человек, четверо из которых студенты.
Пятый канал 11:22
Политика

Экс-глава Пентагона предупредил о близости ядерной катастрофы

Неразумные действия Вашингтона и Москвы, которые обе стороны предпринимали в течение последних двух десятков лет, поставили мир на грань новой холодной войны и привели к тому, что человечество сейчас ближе к ядерной катастрофе, чем в годы противостояния СССР и США.
РБК 09:53
Гаджеты

Одноплатный компьютер Rock Pi N10 стоит от 99 долларов США

3DNews 10:47
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Известия 06:10
Общество

Российские школьники сильно отстают от китайских

Новые результаты международного тестирования школьников PISA-2018, подготовленные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывают серьезное отставание российских школьников от своих сверстников в Китае, США, Японии, Германии, Франции и ещё 25 стран.
Э Вести 03:47
Происшествия

Жильцы взорвавшегося дома под Белгородом получат квартиры в июле

Жильцы дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, получат новое жилье в июле 2020 года, заявил губернатора области Евгений Савченко, слова которого приводит облправительство.
РИА Новости 08:05
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

Неизвестные устроили перестрелку с охраной главы правительства Ливии

Группа неизвестных лиц атаковала штаб-квартиру Президентского совета Ливии в столице страны Триполи и вступила в перестрелку с охраной главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.
News.ru 08:21
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Здоровье

О каком заболевании может говорить пониженный уровень гемоглобина

Пониженный показатель гемоглобина может говорить о наличии полипа, развитии язвы желудка или эрозии.
Волга-Медиа вчера в 10:31
Политика

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева официально вышла замуж — фото со свадьбы

Модель расписалась с Игорем Булатовым. Виктория Лопырева объявила о том, что стала законной супругой своего избранника Игоря Булатова.
7Дней.ру 05:10
Политика

Зеленский надеется на большой обмен пленными до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе до конца 2019 года.
RT на русском 09:18
Музыка

The Killers выступят на фестивале Park Live

Lenta.ru 06:49
Политика

Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа

«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер.
News.ru 09:07
Религия

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн вчера в 22:52
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

BFM.ru 09:15
Армия и оружие

Военные получат 27 комплексов «Панцирь-С» до конца 2019 года

Предназначена для прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
Военное.РФ 00:22
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
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