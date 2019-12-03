Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Стоимость вторичного жилья в Петербурге достигла максимума

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В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

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По итогам четвертого квартала года цены на вторичное жилье в Москве и Петербурге достигли исторического максимума

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Власти помогли. Цены на строящееся жилье за 11 месяцев 2019 года увеличились на 9,1%

DP.RU03:05

Вторичное жилье поставило рекорд

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ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

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Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, россияне без медалей

Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО сказал, что его французский коллега Эммануэль Макрон отказался от своих слов о «смерти мозга» альянса, так как «НАТО усиливается».
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Четвертое место московского "Локомотива" на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов можно считать неудачным результатом, заявил полузащитник железнодорожников Александр Коломейцев.
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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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Используя технологию отслеживания глаз, ученые определи, на какую часть женской груди больше всего смотрят оба пола.
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«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

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