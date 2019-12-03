Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Власти помогли. Цены на строящееся жилье за 11 месяцев 2019 года увеличились на 9,1%

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Русская Планетавчера в 04:45

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Вторичное жилье поставило рекорд

Коммерсантъ03 декабря в 17:29
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Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
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Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Ugpressa.ru вчера в 07:36
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Сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, объявив о приостановлении трудовой деятельности из-за долгов по зарплате.
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Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

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В МИД прорабатывают возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
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3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
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