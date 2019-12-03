В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

Армия и оружие ООН требует от Украины расследовать мародерство силовиков в Донбассе Управление Организации Объединенных Наций призвало украинские государственные ведомства приступить к расследованию всех утверждений о кражах и ограблениях, а также использовании в военных целях чужого жилья, совершенных солдатами и правоохранителями Украины в период вооруженного конфликта в Донбассе.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Алексею Смертину грозит лишение прав из-за побега с места ДТП Алтайский футболист и директор РФС по региональной политике Алексей Смертин может лишиться прав или того хуже – сесть в тюрьму из-за того, что он скрылся с места ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.

Общество Росстат подсчитал цену салата «Оливье» Ингредиенты для приготовления одного из главных блюд на новогоднем столе россиян, салата "Оливье", подорожали за год на 4,6%, пишут, сообщают "Известия".

Здоровье Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.

Происшествия Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.

Здоровье Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.

Политика Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».

Экономика В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30% В Госдуме не подтверждают информацию СМИ о том, что тарифы ОСАГО в России вырастут на 30%. Возможна лишь их индексация на уровень инфляции.

Армия и оружие Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах Le Monde отмечает, что имена десяти других «офицеров ГРУ» уже были известны, их связывают с отравлением Скрипалей (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), а также попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков).

Общество Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.