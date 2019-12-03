Экономика
Российская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Армия и оружие
ООН требует от Украины расследовать мародерство силовиков в Донбассе
Управление Организации Объединенных Наций призвало украинские государственные ведомства приступить к расследованию всех утверждений о кражах и ограблениях, а также использовании в военных целях чужого жилья, совершенных солдатами и правоохранителями Украины в период вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Происшествия
Алексею Смертину грозит лишение прав из-за побега с места ДТП
Алтайский футболист и директор РФС по региональной политике Алексей Смертин может лишиться прав или того хуже – сесть в тюрьму из-за того, что он скрылся с места ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.
Экономика
Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти
Стороны заключили допсоглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины.
Общество
Росстат подсчитал цену салата «Оливье»
Ингредиенты для приготовления одного из главных блюд на новогоднем столе россиян, салата "Оливье", подорожали за год на 4,6%, пишут, сообщают "Известия".
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
Толстой: В Европе наказания за беспорядки строже, чем в России
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал заявления о сроках, которые могут получить фигуранты дел о массовых беспорядках в Москве.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Здоровье
Названы неожиданные продукты, негативно влияющие на работу мозга
Ученые-медики определили и назвали какие именно продукты разным образом способны влиять на работу головного мозга и всего организма в целом.
Футбол
Сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате
Сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, объявив о приостановлении трудовой деятельности из-за долгов по зарплате.
Происшествия
Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Политика
Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается входить в состав другого государства, в том числе «братской России».
Экономика
В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%
В Госдуме не подтверждают информацию СМИ о том, что тарифы ОСАГО в России вырастут на 30%. Возможна лишь их индексация на уровень инфляции.
Политика
В МИД прорабатывают возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
Pantone назвал главный цвет 2020 года
Pantone Color Institute определил главный цвет наступающего года.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
Le Monde отмечает, что имена десяти других «офицеров ГРУ» уже были известны, их связывают с отравлением Скрипалей (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), а также попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков).
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте
Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.
Политика
Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным
По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
Общество