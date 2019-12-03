Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Стоимость вторичного жилья в Петербурге достигла максимума

АиФ Санкт-Петербург08:58

Власти помогли. Цены на строящееся жилье за 11 месяцев 2019 года увеличились на 9,1%

DP.RU03:05

По итогам четвертого квартала года цены на вторичное жилье в Москве и Петербурге достигли исторического максимума

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Российская газета05:26

В окопах Москвы и Петербурга. Проверь свой родной город

Русская Планета04:45

В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

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Вторичное жилье поставило рекорд

Коммерсантъвчера в 17:29
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, которого обвиняют в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля» о массовых беспорядках, выступил с последним словом в суде, сообщает «Новая газета».
РБК 16:34
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Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге

Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»

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СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
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Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

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В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
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В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

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РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Происшествия

ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России

Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
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Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

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Создан метод измерения давления через емкость

Немецкие физики из Федерального физико-технического центра разработали метод измерения давления через емкость.
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Частная школа, которую Алла Пугачева и Максим Галкин сочли подходящей для двойняшек, находится неподалеку от их роскошного особняка в деревне Грязь.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

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В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
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Стартовали продажи новых флагманов Honor

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Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО

Лишь около трети американцев согласны, чтобы США по-прежнему платили наибольшую долю в бюджет НАТО, свидетельствует социологический опрос фирмы Rasmussen.
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Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

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СМИ узнали о прибытии адвоката Трампа Джулиани в Киев

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев.
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Начался снос московского киноцентра «Соловей»

Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
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Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
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