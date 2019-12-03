Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Свой дом: Почему в Москве цены на старые квартиры достигли рекордного уровня

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Завершился отвод войск США с северо-востока Сирии

США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
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