Экономика
Российская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Политика
В «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа
Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Армия и оружие
США заключили крупнейший в истории контракт на строительство подлодок
Контракт на атомные подлодки стоимостью 22,2 миллиарда долларов был заключен в понедельник, через несколько месяцев после заявления командующего ВМС США в Тихом океане об "усилении Китая" и нехватке подводных лодок у США.
Спорт
Российские гандболистки одержали еще одну победу на чемпионате мира
Матч проходил в рамках второго тура отборочного этапа чемпионата мира. Эта победа стала для россиянок второй к ряду.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Происшествия
В Приморье пациент сбежал голым из реанимации
В Приморье голый мужчина ушел ночью из реанимации Надеждинской центральной районной больницы.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Экономика
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ
В Госдуме во втором чтении рассмотрят законопроект о повышении минимального размера оплаты труда.
Армия и оружие
Завершился отвод войск США с северо-востока Сирии
США завершили процесс сокращения и передислокации войск на северо-востоке Сирии, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Кино
В сети появился трейлер фильма «Скандал» с Шарлиз Терон
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Высылка российских дипломатов не повлияет на саммит «нормандской четверки», уверена канцлер Германии Ангела Меркель.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Общество
Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды
Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Фигурное катание
Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная
В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
Гаджеты
Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
Происшествия
В Петербурге Вечный огонь забросали снегом
Происшествия
В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Происшествия
В Омской области школьнику на уроке проломили голову стулом
Следователи СК в Омской области проводят проверку после инцидента на уроке в одной из школ поселка Русская Поляна – 13-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой после случайного удара стулом от одноклассника.