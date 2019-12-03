В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

Футбол Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский ответил на звонок Скабеевой Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Общество Instagram начал спрашивать возраст при регистрации Социальная сеть Instagram начала просить новых пользователей ввести дату своего рождения. Лица младше 13 лет получат отказ в регистрации.

Общество Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Политика Меркель назвала причину высылки российских дипломатов Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".

Политика СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.

Шоу-бизнес Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.