Экономика
Российская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума
В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отрицает, что у российского флота есть слабые стороны.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Общество
Instagram начал спрашивать возраст при регистрации
Социальная сеть Instagram начала просить новых пользователей ввести дату своего рождения. Лица младше 13 лет получат отказ в регистрации.
Политика
Путин признал условия Украины по транзиту газа «неприемлемыми»
В России считают "экономически неприемлемыми" условия, которые выставляет Украина для продолжения транзита газа в 2020 году.
Общество
Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости
Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Политика
Меркель назвала причину высылки российских дипломатов
Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
Политика
СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Шоу-бизнес
Константин Меладзе сделал неожиданный подарок Вере Брежневой
Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
Общество
При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
Общество
Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.