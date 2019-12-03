Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

АБН08:38

В Петербурге цены на жильё достигли исторического максимума

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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

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В Госдуме опровергли домыслы об уязвимости ВМФ России

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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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СБУ открестилась от обысков в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в здании, где находится офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, проходят обыски.
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Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
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Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой новый чемодан, с которым теперь она может спокойно путешествовать и ездить на гастроли.
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Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
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