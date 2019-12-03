Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН. По оценкам аналитиков агентства, это самая высокая цена на квартиры, которая когда-либо была в городе. С начала года цены на "вторичку" в Петербурге выросли на 4,6 процента.
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Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

Российская газетавчера в 05:26

В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

АБНвчера в 08:38

По итогам четвертого квартала года цены на вторичное жилье в Москве и Петербурге достигли исторического максимума

Эхо Москвывчера в 07:30

Стоимость вторичного жилья в Петербурге достигла максимума

АиФ Санкт-Петербургвчера в 08:58

В окопах Москвы и Петербурга. Проверь свой родной город

Русская Планетавчера в 04:45

Власти помогли. Цены на строящееся жилье за 11 месяцев 2019 года увеличились на 9,1%

DP.RUвчера в 03:05

Вторичное жилье поставило рекорд

Коммерсантъ03 декабря в 17:29
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Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
BFM.ru 03 декабря в 14:29
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM 03 декабря в 14:10
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Экономика

Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

Стороны заключили допсоглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины.
Газета.Ru 03 декабря в 08:35
Экономика

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Известия вчера в 14:00
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК 03 декабря в 21:00
Экономика

«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики

Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 20:13
Экономика

Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
REGNUM 03 декабря в 01:38
Энергетика

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Экономика

Saudi Aramco хочет застраховаться от войны и терактов

Госнефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco намеревается застраховать свои объекты в восточной провинции страны от террористических атак и на случай военного вмешательства.
Газета.Ru вчера в 22:56
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Экономика

Lady & gentleman City оценили в 2 млрд рублей

По данным на декабрь 2019 года под управлением компании находится 49 магазинов lady & gentleman City, а также а также 25 моносторов под брендом Armani Exchange, 1 - EA7 и 2 - Hugo Boss.
Моллы.Ru 00:42
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