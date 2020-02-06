Экономика

Вести.RuВести.RuЦены на жилье в России могут вырасти на 25%

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона. В Москве уже отмечен рост стоимости жилья на 9-13%.
Читать в источнике
Комментировать784
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости03:43

В Совфеде предрекли рост цен на жилье

Газета.Ru03:32

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русскомвчера в 21:27

В Совете Федерации предсказали рост цен на жилье в России

РБК03:28

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Любовь Успенская ответила на вопрос о своей пенсии

РИА Новости 01:46
Здоровье

У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса

"Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.
ТАСС 01:20
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила Тарасову вторую дочь

Ростовская модель 25-летняя Анастасия Костенко родила второго ребёнка.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 12:02
Происшествия

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда

Неизвестный бросил бутылку с неустановленной смесью в здание Никулинского суда в Москве, после чего началось возгорание.
РБК 03:07
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российких и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
Общество

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев

В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Интерфакс 00:16
Космос

То как газ, то как звезды

В момент максимального сближения с черной дырой объект G2 потерял свои внешние оболочки, материя которых направилась в сторону черной дыры, а большая звезда превратилась в растянутое облако, имеющее неправильную форму.
Честное слово вчера в 01:19
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Дарья Мороз рассказала, что их развод с Богомоловым не связан с Собчак

ИнфоСМИ 03:41
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Политика

Сенат оправдал Трампа в рамках процесса импичмента

Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

ТАСС вчера в 05:21
Общество

В Китае выявлено 19 случаев заражения иностранцев коронавирусом

На территории Китая выявлено 19 граждан иностранных государств, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
REGNUM 03:27
Гаджеты

Apple разрешила один раз платить за приложение для iOS и macOS

Вести.Ru 01:00
Политика

Депутат: Зеленский уговаривал Раду голосовать за закон о рынке земли

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутаты фракции согласились голосовать за законопроект о рынке земли после встречи с Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 03:43
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК вчера в 03:42
Транспорт

Эксперт оценил идею ввести ограничения на шипованную резину

RT на русском вчера в 14:03
Происшествия

На Сахалине полиция проверит инцидент со съеденной собакой

РИА Новости 00:15
Происшествия

Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
RT на русском вчера в 21:12
Политика

В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией

За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Коммерсантъ вчера в 11:01
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Экономика

Лед тронулся: в России введут налоговые стимулы для освоения Арктики

Правительство одобрило пакет законопроектов о налоговых стимулах для инвесторов, которые планируют проекты в Арктике.
Известия 03 февраля в 10:28
Происшествия

Пассажирский самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула

В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Инцидент произошел в воздушной гавани имени Сабихи Гекчен, передает ТАСС.
Москва 24 вчера в 10:46
Общество

Названы лидирующие по потреблению водки регионы России

Средний уровень потребления водки по России в целом в 2019 году составлял 4,8 л на человека - с 2018-го этот показатель снизился на 2%.
Газета.Ru 03:49
Кино

Опубликован полный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Piter.tv вчера в 11:21
Общество

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

"Не знаю, действительно ли этим учебником пользуются во всех школах, но в некоторых в 6 классе на уроках географии точно изучают карты из игры Skyrim", - написала она, сопроводив пост фотографиями.
Российская газета 02:48
Экономика

Рекорд по добыче золота установили в Хабаровском крае

Газета.Ru 00:26
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное