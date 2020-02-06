Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.

с чего всё началось

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона. В Москве уже отмечен рост стоимости жилья на 9-13%.

Цены на жилье в России могут вырасти на 25%

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Авто Volkswagen представил бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun Автомобильный бренд Volkswagen провёл презентацию нового кроссовера Volkswagen Taigun, созданного специально для нужд индийских водителей.

Происшествия В Петербурге сотрудника районной администрации заподозрили во взятке Сотрудник администрации Калининского района Петербурга задержан по подозрению в получении взятки в размере 8 миллионов рублей от гендиректора фирмы за подписание актов ремонтных работ в школах, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Хоккей Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс» среди голкиперов-новичков Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30. Россиянин одержал четвертую победу в пяти матчах в нынешнем сезоне НХЛ.

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Энергетика EPDK: Турция сокращает поставки российского газа Поставки российского газа в Турцию в 2019 году сократились на 40% по сравнению с предыдущим периодом.

Культура Умер американский актер Кирк Дуглас В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

Авто Дилерские центры могут исчезнуть и РФ По данным аналитиков «АвтоСТАТ», на середину января 2020 года в России насчитывается 3370 официальных дилерских центров, то есть на 80 меньше, чем годом ранее.

Здоровье У эвакуированных из Китая в Тюмень не проявились симптомы коронавируса "Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось", - говорится в сообщении.

Наука Самарские ученые создали прогнозирующую урожай программу Как рассказали в Самарском университете, программный комплекс их разработки способен проанализировать различные факторы и принять решение, основанное на динамическом прогнозе урожайности, учитывая геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования Земли.