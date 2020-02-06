Экономика

Вести.RuВести.RuЦены на жилье в России могут вырасти на 25%

"Известия" опросили девелоперов и они сошлись в одном — цены вырастут до 20-25% в зависимости от региона. В Москве уже отмечен рост стоимости жилья на 9-13%.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

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РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости03:43

В Совфеде предрекли рост цен на жилье

Газета.Ru03:32

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русскомвчера в 21:27

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

В Совете Федерации предсказали рост цен на жилье в России

РБК03:28

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
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В Иране приступили к разработке космических капсул для космонавтов

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Экономика

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Происшествия

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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30. Россиянин одержал четвертую победу в пяти матчах в нынешнем сезоне НХЛ.
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Интернет

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