Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил возможность роста цен на жильё на 25%

RT на русском06:24

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06:43

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ruвчера в 17:09

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

В Совфеде спрогнозировали рост цен на жилье на 25%

URA.Ruвчера в 17:01

РАСК прогнозирует рост цен на жилье в России на 13-15%

РИА Новости03:43
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Путин потребовал ликвидировать вузы-пустышки

Путин выступил против идеи возвращения советской системы «целевого» распределения выпускников ВУЗов на рабочую практику, назвав ее «обязаловкой».
РБК 07:56
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Спорт

Солдатова опровергла попытку суицида

Газета.Ru 08:17
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM вчера в 07:24
Происшествия

В Иерусалиме в результате теракта пострадали 15 израильских военных

Пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставили в медицинский центр «Шааре-Цедек», пишет The Jerusalem Post.
RuNews24.ru 01:45
Происшествия

В Подмосковье пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

Житель подмосковного Ногинска выжил после как минимум 14 выстрелов в голову. Об этом сообщается на сайте СК России по области.
Газета.Ru 07:18
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
RuNews24.ru 04 февраля в 10:05
Авто

Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора

Понервничать фанатов марки в очередной раз заставили в октябре 2019 года, когда просочившиеся фотографии показали, что решетка радиатора нового BMW dsukzlbn пара выхлопных отверстий на маленьком звездолете.
SpeedMe вчера в 23:54
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
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Интернет

Mail.ru тестирует рекламу поверх изображений в сети

TatCenter 04:26
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости 01:27
Экономика

Сельскую ипотеку в Башкирии планируют выдавать под 0,1%

Если регион готов на дополнительную компенсацию за счет собственных ресурсов, ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. Для этого субъект должен разработать долгосрочную программу по выделению средств на «Сельскую ипотеку» и заключить соглашение с Минсельхозом России и банками-партнерами.
РБК Уфа 03:53
Энергетика

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 000 баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.
Интерфакс 06:07
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 00:36
Политика

Путин подписал закон о создании должности зампреда Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности.
Коммерсантъ 07:48
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Шоу-бизнес

Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери

49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
ТВ Центр вчера в 06:58
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко во второй раз стали родителями

У Тарасовых подрастает дочь Милана, ей уже 1,5 года. Также у Дмитрия Костенка есть старшая дочка от первого брака по имени Ангелина.
Instanews Media 03:14
Общество

Ургант объявил выговор автору шутки про Роскосмос

РИА Новости 04:06
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa 04:54
Общество

Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль

Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 08:20
Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

Лукашенко проводит совещание по ситуации в энергокомплексе Белоруссии

В ходе выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что страна должна преодолеть непростую ситуацию, вызванную переговорами с РФ по поставкам нефти, а также последними событиями в мире.
Политическая Экспертиза 06:47
Культура

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 04 февраля в 23:34
Происшествия

В Москве завели уголовное дело о поджоге в здании суда

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интерфакс 06:34
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