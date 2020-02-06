Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссии предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

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В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

В Совете Федерации предсказали рост цен на жилье в России

РБК03:28

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русскомвчера в 21:27

В Совфеде предрекли рост цен на жилье

Газета.Ru03:32

«Известия»: жилье может подорожать на четверть

РИА Новостивчера в 20:53

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
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Здоровье

В Самаре объяснили, почему онкобольная ежедневно ездит за таблеткой

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Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
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Чемпионку мира по гимнастике госпитализировали после попытки суицида

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