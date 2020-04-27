Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться

По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
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с чего всё началось

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
ТАСС02:50

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В Казани цены на вторичное жилье начали снижаться впервые с 2017 года

Татар-информ05:20

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

ТАСС02:50

Эксперты: стоимость жилья на вторичном рынке падает на 0,1-0,2% в неделю

Вести.Ru04:19

Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье

Реальное время03:22

В Казани начали снижаться цены на вторичное жилье

БИЗНЕС Online03:04

Цены на жилье в России начали снижаться

Lenta.ru05:18

Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Будущее России. Национальные проекты02:46
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

Коммерсантъ вчера в 22:53
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Общество

У пяти севастопольцев обнаружили коронавирус

Севастополь, 27 апреля 2020, 14:07 — REGNUM У пяти жителей Севастополя подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
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Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
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Политика

Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
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Здоровье

В Великобритании заявили о резком росте числа детей с коронавирусом

По данным Daily Mail, представители национальной службы здравоохранения Великобритании заявили о стремительном увеличении числа заболевших коронавирусом детей.
Live24 06:10
1
Политика

Путин примет решение о режиме изоляции на основе текущей динамики

Решение о продлении режима изоляции граждан будет приниматься на основе текущей динамики по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:45
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Гаджеты

Xiaomi официально представила MIUI 12

MIUI 12 получила полностью новую систему анимации с красивыми переходами, которая сравнима по красоте с iOS.
Astera 06:04
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Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров

Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
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Общество

Академик РАН назвал срок завершения вспышки коронавируса в России

Распространения в России заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, может завершиться в середине июня, заявил завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин 26 апреля в эфире телеканала «Россия-1».
ИА Красная Весна вчера в 15:40
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Происшествия

В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции

Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
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Общество

Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян

RT на русском 06:16
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Общество

Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти

Российская газета 07:23
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Общество

Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 42 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 42 районах и городских округах Нижегородской области по данным на 27 апреля.
АиФ Нижний Новгород 06:38
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Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
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Религия

На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
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Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
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Общество

Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом

Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
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Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru вчера в 11:34
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 05:21
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Экономика

Мишустин: компании с техническими задолженностями получат господдержку

Москва, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса.
REGNUM 04:25
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Общество

Текслер заявил о введении масочного режима в Челябинской области

В Челябинской области планируется ввести обязательный масочный режим. Об этом заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
Правда УрФО 07:16
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Происшествия

В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска

Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
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Здоровье

Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса

Врач Евгений Комаровский рассказал о смертельно опасных местах во время пандемии COVID-19.
Aobe.ru вчера в 14:56
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