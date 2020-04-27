Экономика
Lenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться
По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
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с чего всё началось
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАССвчера в 02:50
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