Экономика
Lenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться
По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
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Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАСС02:50
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Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
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На дорогах Петербурга, несмотря на начало рабочей недели, свободно, в классификации "Яндекса" на улицах города "очень много людей", но с индексом 3,4 балла Северная столица занимает второе место в рейтинге крупнейших городов РФ по самоизоляции.
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Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
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Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
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Сразу пять кузбассовцев обратились на минувших выходных в полициюс заявлением о том, что получили sms-сообщения о том, что якобы им выписан штраф за нарушение режима самоизоляции.
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