Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться

По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
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с чего всё началось

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
ТАСС02:50

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В Казани начали снижаться цены на вторичное жилье

БИЗНЕС Online03:04

Цены на жилье в России начали снижаться

Lenta.ru05:18

Эксперты: стоимость жилья на вторичном рынке падает на 0,1-0,2% в неделю

Вести.Ru04:19

Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье

Реальное время03:22

В Казани цены на вторичное жилье начали снижаться впервые с 2017 года

Татар-информ05:20

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

ТАСС02:50

Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Будущее России. Национальные проекты02:46
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Путешествия

Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии

Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.
Интерфакс 04:50
32
Общество

В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
29
Общество

Пропускной режим вводится на границах Алтайского края

На всех дорогах межрегионального значения Алтайского края появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона.
Алтайская правда 05:29
5
Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

РБК 05:49
Общество

Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области

С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
3
Политика

Путин выступит с новым заявлением по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выступит с новыми заявлениями о ситуации развития коронавируса в стране.
Петербургский дневник вчера в 18:27
6,3K
Общество

Компания PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

ФАН вчера в 19:32
265
Общество

В Ростовской области от коронавируса умер второй человек

Еще один человек умер в донском регионе, который болел коронавирусом.
Rostof.ru 04:08
6
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
3,4K
Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 24 апреля в 09:55
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Происшествия

На свалке в Новосибирской области нашли шесть трупов

Шесть человек скончались после употребления неизвестной жидкости, сообщает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро 02:17
3
Армия и оружие

Посылка с секретным бронешлемом не долетела до Канады

На Почтовом таможенном посту в Пулково выявлена посылка с военным бронешлемом, адресованная получателю в Канаде.
Konkretno.ru 05:49
Происшествия

В Удмуртии скончался еще один пациент с коронавирусом

Еще один летальный случай с коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ижевск 05:43
1
Авто

Завод Hyundai в Петербурге продолжит работу в одну смену

Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство автомобилей две недели назад, в период с 27 по 30 апреля продолжит работать в одну смену.
Автоновости дня 03:28
Политика

Сотрудника одной из российских спецслужб заподозрили в подготовке покушения на первых лиц в администрации Праги

Чешские силовики, как пишет местная пресса, утверждают, что предполагаемый участник покушения пользовался дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства.
Эхо Москвы 01:01
6
Политика

Песков рассказал о работе по оснащению больниц

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
Автоспорт

Организаторы Гран-при Франции отменили этап «Формулы-1»

Вести.Ru 05:08
Здоровье

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
41
Общество

Путин поручил выделить регионам помощь в 200 млрд рублей

Российский президент Владимир Путин поручил в срок до 15 мая предоставить субъектам России дополнительную финансовую помощь в размене 200 миллиардов рублей.
ПРАЙМ 05:01
33
Общество

Понедельник Петербург начал в лидерах по индексу самоизоляции

На дорогах Петербурга, несмотря на начало рабочей недели, свободно, в классификации "Яндекса" на улицах города "очень много людей", но с индексом 3,4 балла Северная столица занимает второе место в рейтинге крупнейших городов РФ по самоизоляции.
DP.RU 01:55
56
Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
311
Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
398
Общество

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
14
Общество

Названа дата окончания пандемии коронавируса в России

Названная аналитиками дата основана на анализе имеющихся данных статистики по заболевшим COVID-19 в России.
Lenta.ru 05:42
18
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
532
Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
113
Общество

Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН

Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
645
Общество

Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области

По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
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Кино

Sony перенесла премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

ИА Красная Весна вчера в 11:38
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Происшествия

Кузбассовцев предупредили о ложных штрафах за нарушение самоизоляции

Сразу пять кузбассовцев обратились на минувших выходных в полициюс заявлением о том, что получили sms-сообщения о том, что якобы им выписан штраф за нарушение режима самоизоляции.
Кузбасс 05:09
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