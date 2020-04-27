Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

с чего всё началось

По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.

Цены на жилье в России начали снижаться

Путешествия Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна. 32

Общество Пропускной режим вводится на границах Алтайского края На всех дорогах межрегионального значения Алтайского края появятся пропускные пункты для въезжающих в Алтайский край и выезжающих из региона. 5

Армия и оружие Посылка с секретным бронешлемом не долетела до Канады На Почтовом таможенном посту в Пулково выявлена посылка с военным бронешлемом, адресованная получателю в Канаде.

Авто Завод Hyundai в Петербурге продолжит работу в одну смену Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство автомобилей две недели назад, в период с 27 по 30 апреля продолжит работать в одну смену.

Политика Песков рассказал о работе по оснащению больниц Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.

Общество Путин поручил выделить регионам помощь в 200 млрд рублей Российский президент Владимир Путин поручил в срок до 15 мая предоставить субъектам России дополнительную финансовую помощь в размене 200 миллиардов рублей. 33

Общество Понедельник Петербург начал в лидерах по индексу самоизоляции На дорогах Петербурга, несмотря на начало рабочей недели, свободно, в классификации "Яндекса" на улицах города "очень много людей", но с индексом 3,4 балла Северная столица занимает второе место в рейтинге крупнейших городов РФ по самоизоляции. 56

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 311

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 398

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. 113

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 645

Общество Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 225