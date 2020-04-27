Экономика
Lenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться
По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАСС02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
Будущее России. Национальные проекты02:46
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 25 апреля в 14:10
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
Общество
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений для бизнеса, введённых в связи с распространением COVID-19.
RT на русском вчера в 04:10
Здоровье
От коронавируса не помогут чеснок и имбирь — Роскачество
МедиаПоток 02:55
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 25 апреля в 09:45
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Россияне оценили важность планируемых поправок к Конституции
Абсолютное большинство россиян — 95 процентов респондентов — считают важным внести в Конституцию России поправки, касающиеся социальной сферы.
Lenta.ru 05:09
Экономика
В Госдуме отказались увеличивать лимиты по ипотеке для получения «каникул»
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что парламент не видит смысла в увеличении лимитов по кредитам и ипотеке для оформления "кредитных каникул".
Московский Комсомолец 06:13
Кино
Фильм «Спутник» успешно стартовал в онлайн-кинотеатрах
Экономика сегодня 25 апреля в 08:44
Общество
Большое количество нефтяных танкеров скопилось у берегов США
У берегов американского штата Калифорния скопилось большое количество нефтеналивных танкеров.
Российская газета 03:55
Общество
Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Происшествия
В Тамбовской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Тамбовской области, общее число заболевших достигло 460, выздоровели 50, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:19
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Происшествия
В больнице в Коммунарке состоит 406 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в больницу в Коммунарке поступило 78 человек, сообщил главврач медцентра Денис Проценко в своём Facebook.
Комсомольская правда 01:02
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
Машины и Механизмы 04:39
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Международный онлайн-форум Key Buyers Event пройдет в Москве
Правительство Москвы при поддержке Министерства культуры РФ вместе с компанией «Роскино», представляющей отечественную киноиндустрию за рубежом, проведут международный онлайн-форум российского аудиовизуального контента Key Buyers Event.
Вечерняя Москва 00:30
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
Власти Алтайского края введут пропускной режим
В Алтайском крае с 1 мая начнет действовать пропускной режим на границах с соседними регионами.
Коммерсантъ Новосибирск 05:36
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
В ГИБДД разъяснили, как передвигаться между регионами
Госавтоинспекция разъяснила правила движения транзитного транспорта в регионах России в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Вечерние Ведомости 25 апреля в 02:55
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 06:00
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01