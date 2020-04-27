Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться

По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
ТАСС02:50

Подробнее о событии

В Казани цены на вторичное жилье начали снижаться впервые с 2017 года

Татар-информ05:20

Цены на жилье в России начали снижаться

Lenta.ru05:18

В Казани начали снижаться цены на вторичное жилье

БИЗНЕС Online03:04

Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье

Реальное время03:22

Эксперты: стоимость жилья на вторичном рынке падает на 0,1-0,2% в неделю

Вести.Ru04:19

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

ТАСС02:50

Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Будущее России. Национальные проекты02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей

"АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей с 29 апреля, возобновить его планируется 18 мая, сообщил в понедельник ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.
ТАСС 06:24
16
Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
126
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
121
Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
407
Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
19
Общество

Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить

Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.
Каскад 06:13
32
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6,4K
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
22
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
144
Происшествия

В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 06:11
17
Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
110
Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
1,9K
Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
1K
Спорт

Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Газета.Ru 09:18
Общество

Лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких в истории

Предстоящее лето, согласно прогнозам, может быть аномально жарким. Об этом заявил в понедельник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
ТАСС 08:38
177
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2,1K
Происшествия

В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции

Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 03:48
131
Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
1,1K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
219
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
34
Общество

В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
261
Общество

Россия оказалась четвертой в мире по расходам на оборону

По итогам 2019 года военные расходы РФ составили $65,1 млрд. Российская доля в общемировых тратах на оборону составила 3,4%.
Ruposters.ru 06:17
446
Политика

Вопрос о продлении режима самоизоляции в Крыму решится в ближайшие дни

Будет ли продлён режим полной самоизоляции в Республике Крым после 30 апреля станет известно в среду на заседании регионального оперативного штаба по предотвращению распространения нового коронавируса.
ForPost 08:16
12
Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
3K
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
1,2K
Авто

В Сети показали изображения новой Lada 4x4

Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
27
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
95
Технологии

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
70
Общество

Академик назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин в эфире программы на телеканале "Россия-1" рассказал про "определенный" цикл коронавирусных инфекций.
Medical Note 00:39
667
Как работают Яндекс.Новости?
Главное