Экономика
Lenta.ruЦены на жилье в России начали снижаться
По словам эксперта, стоимость «вторички» пока снижается на 0,1-0,2 процентного пункта каждую неделю. «В регионах России наступил переломный момент — средняя цена на вторичное жилье изменила динамику с положительной на отрицательную впервые с осени 2017 года», — констатировал Хусаинов.
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с чего всё началось
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАСС02:50
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Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
Будущее России. Национальные проекты02:46
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Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
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Анатолий Цой победил на шоу «Маска»
Ранее председатель жюри Филипп Киркоров предполагал, что под маской находится Никита Пресняков, однако примерно в середине сезона члены жюри начали подозревать, что там может скрываться и Анатолий Цой, так как по подсказкам многое указывало именно на него.
Popcake 03:14
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Путин 28 апреля проведет совещание по коронавирусу
Завтра, 28 апреля, президент проведет видеоконференцию с главами регионов по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .
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Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что Россия может избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, но при условии, что граждане будут соблюдать ограничения в майские праздники.
Собака.ru вчера в 08:00
Общество
Алтайский край закроют границы с соседними регионами
В Алтайском крае вводят пропускной режим на границах с другими регионами, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
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Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
RT на русском вчера в 12:59
Технологии
У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
В другом случае, рассматриваемом в новом исследовании, у здоровых молодых людей с легкими симптомами COVID-19 развился тяжелый энцефалит (воспаление и отек мозга) и инсульт.
Машины и Механизмы 03:54
Общество
Мишустин анонсировал третий пакет мер поддержки экономики
Правительство России готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Московский Комсомолец 04:49
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
В Омской области ребенок заразился коронавирусом
Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили журналистам в понедельник в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 05:04
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Футбол
В АПЛ могут разрешить делать по пять замен в матче
Лондон, 27 апреля 2020, 11:46 — REGNUM Делать по пять замен за матч может разрешить клубам руководство Английской премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 04:46
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
Путешествия
Турция ожидает иностранных туристов с конца августа
Турция ожидает иностранных туристов не раньше августа 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Газета.Ru 06:41
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Экономика
Минпромторг расширил список системообразующих предприятий
Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
RT на русском 05:11
Общество
Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
Общество
Митинг во Владикавказе вызвал резкий рост зараженных коронавирусом
Напомним, что 20 апреля на площади Штыба во Владикавказе состоялся несанкционированный митинг против режима самоизоляции, в котором приняли участие более двух тысяч человек.
Южная служба новостей 05:56
Политика
Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине
Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру 02:32
Общество
Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров
Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07