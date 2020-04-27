Экономика

ТАССТАССЦены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

По данным федерального портала "Мир квартир", в конце марта 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тыс. рублей, средняя цена предложения - 3,5 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
ТАССвчера в 02:50

Подробнее о событии

В Казани начали снижаться цены на вторичное жилье

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:04

Цены на жилье в России начали снижаться

Lenta.ruвчера в 05:18

Эксперты: стоимость жилья на вторичном рынке падает на 0,1-0,2% в неделю

Вести.Ruвчера в 04:19

Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье

Реальное времявчера в 03:22

В Казани цены на вторичное жилье начали снижаться впервые с 2017 года

Татар-информвчера в 05:20

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

ТАССвчера в 02:50

Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Будущее России. Национальные проектывчера в 02:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Религия

Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу

На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
3
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
1,4K
Общество

В Иркутск прилетели российские туристы из Вьетнама

РИА Новости вчера в 22:06
3
Экономика

Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире

Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
6
Политика

Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая

Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
828
Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 26 апреля в 10:40
56
Политика

Путин потребовал от регионов готовности к ЧП

27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:57
401
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
232
Религия

В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина

Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru вчера в 12:49
108
Общество

В России с 2021 года могут обязать регистрировать смартфоны по IMEI

Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
292
Общество

Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений

Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости вчера в 13:46
6
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
6
Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
3,1K
Кино

Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни

Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно снова сменило курс

Piter.tv 26 апреля в 06:29
3K
Политика

Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

Общий объем военных ассигнований на оборону за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019 году: он составил 1,917 трлн долларов, это на 3,6% больше, чем в 2018 году.
BFM.ru вчера в 01:57
468
Общество

Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
23
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
2,2K
Политика

Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 12:26
10
Экономика

ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке

Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском вчера в 07:21
86
Экономика

Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
577
Происшествия

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета вчера в 13:23
7
Общество

ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии

Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
8
Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Которое опубликовало агентство РИА Новости, Ан сказал, что из-за травм ему становится все сложнее поддерживать спортивную форму и поэтому он решил, что пришло время оставить большой спорт.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости

Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.
ИА Хакасия вчера в 19:10
1
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
69
Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
259
Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
29
Политика

Трамп прокомментировал возможность переноса выборов президента США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «никогда даже не думал» об изменении даты предстоящих выборов президента США 3 ноября.
RT на русском вчера в 21:59
1
Экономика

Сотрудники ФАС проверят магазины из-за роста цен на лимоны

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России проверят поставщиков и магазины.
Вечерняя Москва 26 апреля в 15:09
33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное