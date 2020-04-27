Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

с чего всё началось

По данным федерального портала "Мир квартир", в конце марта 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тыс. рублей, средняя цена предложения - 3,5 млн рублей.

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

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