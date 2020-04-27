Экономика
ТАССЦены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
По данным федерального портала "Мир квартир", в конце марта 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке России составила 61,2 тыс. рублей, средняя цена предложения - 3,5 млн рублей.
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с чего всё началось
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАССвчера в 02:50
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Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье
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Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
Известия вчера в 17:28
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Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
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Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости
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В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
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Трамп прокомментировал возможность переноса выборов президента США
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Сотрудники ФАС проверят магазины из-за роста цен на лимоны
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России проверят поставщиков и магазины.
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