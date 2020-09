Определено слабое место PlayStation 5. Это SSD

Demons Souls minimum install - 66GB Miles Morales Ultimate minimum install - 105GB Those next-gen SSDs are gonna fill up in no time at all https://t.co/0dkpwwyloy — Benji-Sales (@BenjiSales) September 19, 2020 Интересно, что, по данным все того же аналитика, на старте продаж PlayStation 5 или не будет более доступной версии консоли — Digital Edition, или ее предложение будет сильно ограничено.