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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 03:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Коммерсантъвчера в 03:01
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Forbesвчера в 06:51
Невские Новости

В сентябре в Петербурге снизились цены на аренду однокомнатных квартир

Невские Новостивчера в 04:20
Петербургский дневник

В Петербурге арендовать квартиру стало дешевле

Петербургский дневниквчера в 03:42
Реальное время

В Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки»

Реальное времявчера в 06:59
Sputnik Литва

В Литве немного выросла стоимость недвижимости

Sputnik Литва19 сентября в 14:00
БК55

Среди больших городов России сильнее всего дорожают квартиры в Омске

БК5519 сентября в 11:53

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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Елена Утемова назначена новым руководителем владимирской медицины

Фото Минздрава РФ Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова подтвердила Зебра ТВ, что с понедельника, 21 сентября, к исполнению обязанностей директора регионального департамента здравоохранения приступила Елена Утемова — соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин.
Зебра ТВ02:29

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
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Премии художникам и литераторам вручили в Ульяновске: фото

В воскресенье, 20 сентября, в Ульяновске состоялась торжественная церемония вручения премий выдающимся деятелям изобразительного искусства и литературы – в честь наших великих земляков Ивана Александровича Гончарова и Аркадия Александровича Пластова.
Ульяновск.Экспресс00:52
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