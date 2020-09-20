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Forbes
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Например, по данным сервиса по поиску жилья ЦИАН, активнее всего ставки аренды восстанавливаются в Москве. За последний месяц съем однокомнатных квартир подорожал на 5,5% до 40 100 рублей — это уже больше, чем было в сентябре 2019-го.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 03:01
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В Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки»

Реальное времявчера в 06:59
Новый компаньон

Цены на аренду жилья в Перми за месяц снизились на 3,3%

Новый компаньонвчера в 03:46
НГС

Новосибирск вошел в пятерку крупнейших городов России, где сильнее всего дорожает аренда однушек и двушек

НГСвчера в 05:01
Невские Новости

В сентябре в Петербурге снизились цены на аренду однокомнатных квартир

Невские Новостивчера в 04:20
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Forbesвчера в 06:51
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В Петербурге арендовать квартиру стало дешевле

Петербургский дневниквчера в 03:42
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Коммерсантъвчера в 03:01

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
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