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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Наиболее выраженное снижение цен риэлторы отмечают в Волгограде: "однушки" за месяц подешевели на 4,5% (до 12,7 тыс. руб. в месяц), "двушки" — на 6,8% (до 15,2 тыс. руб.).
Коммерсантъвчера в 03:01
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Новый компаньон

Цены на аренду жилья в Перми за месяц снизились на 3,3%

Новый компаньонвчера в 03:46
Forbes

Аренда однокомнатных квартир в Москве за месяц подорожала на 5,5%

Forbesвчера в 06:51
НГС

Новосибирск вошел в пятерку крупнейших городов России, где сильнее всего дорожает аренда однушек и двушек

НГСвчера в 05:01
Невские Новости

В сентябре в Петербурге снизились цены на аренду однокомнатных квартир

Невские Новостивчера в 04:20
Реальное время

В Казани подорожала аренда «однушек», но стали доступнее «двушки»

Реальное времявчера в 06:59
Петербургский дневник

В Петербурге арендовать квартиру стало дешевле

Петербургский дневниквчера в 03:42
Коммерсантъ

Цены на жилье восстанавливаются

Коммерсантъвчера в 03:01

В центре Тулы Lexus протаранил ограждение Пушкинского сквера

По словам очевидцев, авария случилась в районе перекрестка проспекта Ленина и Пушкинской улицы: автомобилист поворачивал на проспект, "вылетел" на тротуар, снес барьер и врезался в ограждение Пушкинского сквера.
В центре Тулы Lexus протаранил ограждение Пушкинского сквера
Тульская пресса05:25

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года

Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го как предусмотрено сейчас планами перехода к чистой энергетике.
РИА Новости05:14

В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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