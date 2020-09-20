В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года

Британское правительство собирается на десять лет раньше ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе: с 2030 года, а не с 2040-го как предусмотрено сейчас планами перехода к чистой энергетике.