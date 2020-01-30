Приморцы подали почти 1800 заявок на льготную дальневосточную ипотеку под 2%. Однако при повышении спроса на жильё во Владивостоке выросли и цены на него.

Цены на жильё во Владивостоке взлетели из-за дальневосточной ипотеки

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