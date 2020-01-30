Экономика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиЦены на жильё во Владивостоке взлетели из-за дальневосточной ипотеки

Приморцы подали почти 1800 заявок на льготную дальневосточную ипотеку под 2%. Однако при повышении спроса на жильё во Владивостоке выросли и цены на него.
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На «дальневосточную ипотеку» поступило почти восемь тысяч заявок

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Цены на жильё во Владивостоке взлетели из-за дальневосточной ипотеки

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Газета.Ruвчера в 22:13
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