Экономика
Владивосток-НовостиЦены на жильё во Владивостоке взлетели из-за дальневосточной ипотеки
Приморцы подали почти 1800 заявок на льготную дальневосточную ипотеку под 2%. Однако при повышении спроса на жильё во Владивостоке выросли и цены на него.
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Рост цен на жилье может нивелировать эффект от дальневосточной ипотеки под 2% — Трутнев
PrimaMedia.ruвчера в 22:50
Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»
Газета.Ruвчера в 22:13
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