Из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года, пишет Bloomberg. Аналитики ожидают, что цены на драгметалл будут расти и дальше. Причем их рост превысит показатели подорожания нефти.

Цены на золото побили рекорд 2013 года

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