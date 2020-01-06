Экономика
Газета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок
Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Гаджеты
Sony выпустила Android 10 для четырех смартфонов Xperia
В список обновления вошли: Xperia XZ3 Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Чуть раньше Android 10 получили флагманские устройства Xperia 1 и Xperia 5. Стоит отметить, что смартфоны XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium изначально работали на Android 8. Таким образом Sony обновила свою небольшую линейку смартфонов до актуального зелёного робота.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Политика
Порошенко отчитал Зеленского после лесных пожаров в Австралии
Экс-глава "незалежной" дал наставления своему преемнику Бывший президент Украины Петр Порошенко упрекнул своего преемника Владимира Зеленского за отсутствие должной реакции на лесные пожары, которые сейчас бушуют в Австралии.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Шоу-бизнес
Светлана Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком
В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Общество
Как вырастут выплаты по больничным листам и «декретные» в 2020 году
Размеры декретных выплат, больничных и детских пособий от Фонда социального страхования (ФСС) станут в этом году больше.
Происшествия
Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО
Накануне Таганский суд Москвы посадил Татьяну Морозову под домашний арест, а Марина Рудницкая по решению суда отправилась на 2 месяца в СИЗО.
Гаджеты
Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon
Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Политика
«Дни главы правительства сочтены, Киеву нужна Москва» — признания в эфире украинского ТВ
Украинский журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек заявил в эфире телеканала ZIK, что дни действующего премьер-министра Алексея Гончарука сочтены.
Гаджеты
NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync
В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Армия и оружие
Японцы признали российский истребитель самым быстрым в мире
Издание Yahoo News Japan опубликовало новую статью, в рамках которой японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился мнением об истребители МиГ-25 российского производства.
Политика
Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию
План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Общество
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
Политика
Персонально ваш: Алексей Малашенко
С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Политика
Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши
Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Игры
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту
Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.