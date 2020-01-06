Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Хоккей «Барыс» в гостях обыграл «Авангард» «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.

Гаджеты Sony выпустила Android 10 для четырех смартфонов Xperia В список обновления вошли: Xperia XZ3 Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Чуть раньше Android 10 получили флагманские устройства Xperia 1 и Xperia 5. Стоит отметить, что смартфоны XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium изначально работали на Android 8. Таким образом Sony обновила свою небольшую линейку смартфонов до актуального зелёного робота.

Политика Порошенко отчитал Зеленского после лесных пожаров в Австралии Экс-глава "незалежной" дал наставления своему преемнику Бывший президент Украины Петр Порошенко упрекнул своего преемника Владимира Зеленского за отсутствие должной реакции на лесные пожары, которые сейчас бушуют в Австралии.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Происшествия Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО Накануне Таганский суд Москвы посадил Татьяну Морозову под домашний арест, а Марина Рудницкая по решению суда отправилась на 2 месяца в СИЗО.

Политика Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Общество Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.

Политика Персонально ваш: Алексей Малашенко С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.