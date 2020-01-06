Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цена золота обновила максимум с 2013 года

Московский Комсомолец12:29

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru 09:36
Хоккей

«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Спорт-Экспресс 11:56
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия 14:39
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 16:21
Гаджеты

Sony выпустила Android 10 для четырех смартфонов Xperia

В список обновления вошли: Xperia XZ3 Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Чуть раньше Android 10 получили флагманские устройства Xperia 1 и Xperia 5. Стоит отметить, что смартфоны XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium изначально работали на Android 8. Таким образом Sony обновила свою небольшую линейку смартфонов до актуального зелёного робота.
The GEEK 19:31
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру 15:42
Политика

Порошенко отчитал Зеленского после лесных пожаров в Австралии

Экс-глава "незалежной" дал наставления своему преемнику Бывший президент Украины Петр Порошенко упрекнул своего преемника Владимира Зеленского за отсутствие должной реакции на лесные пожары, которые сейчас бушуют в Австралии.
SM News 07:50
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Светлана Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком

В эфире Лобода спела несколько новогодних песенок на немецком языке.
Privet-Rostov.ru 09:52
Политика

Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Известия 11:04
Общество

Как вырастут выплаты по больничным листам и «декретные» в 2020 году

Размеры декретных выплат, больничных и детских пособий от Фонда социального страхования (ФСС) станут в этом году больше.
Российская газета 00:00
Происшествия

Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Накануне Таганский суд Москвы посадил Татьяну Морозову под домашний арест, а Марина Рудницкая по решению суда отправилась на 2 месяца в СИЗО.
Наша версия вчера в 07:46
Гаджеты

Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon

Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
iXBT.com 08:34
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
Политика

«Дни главы правительства сочтены, Киеву нужна Москва» — признания в эфире украинского ТВ

Украинский журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек заявил в эфире телеканала ZIK, что дни действующего премьер-министра Алексея Гончарука сочтены.
Rusvesna.su 19:32
Гаджеты

NVIDIA и ASUS представили игровой монитор с частотой 360 Гц и G-Sync

В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Игромания.ру 03:50
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин дебютирует в НХЛ в матче с «Колорадо»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграет с первых минут в матче чемпионата НХЛ против «Колорадо».
Sports.ru 13:40
Армия и оружие

Японцы признали российский истребитель самым быстрым в мире

Издание Yahoo News Japan опубликовало новую статью, в рамках которой японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился мнением об истребители МиГ-25 российского производства.
Ferra 07:34
Политика

Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию

План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
ИА Новороссия вчера в 15:30
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
Коммерсантъ 18:51
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Политика

Персонально ваш: Алексей Малашенко

С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.
Эхо Москвы 11:13
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов

МедиаПоток вчера в 05:32
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Газета.Ru 04:07
Политика

Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши

Запретить законодательно России толковать историю намерен польский сейм, 6 января сообщает немецкая газета Die Zeit.
Красная весна 16:41
Игры

Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
3DNews 12:07
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
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