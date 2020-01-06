Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗолото подорожало до максимума 2013 года

Спотовое золото подорожало на 2,3% до $1588,13 за унцию, установив новый рекорд с 2013 года в результате эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост цен пришелся и на другие драгоценные металлы.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35
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Происшествия

Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми

RT на русском 04:15
Происшествия

В давке на прощании с Сулеймани в Иране погибли 35 человек

В давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, 48 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию IRIB.
BFM.ru 04:49
Футбол

Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»

Нева Спорт 04:38
Хоккей

НХЛ. Семен Варламов признан второй звездой дня

Bookmaker-ratings.ru 03:37
Общество

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Российская газета 03:03
Политика

Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Меджлис (парламент) Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 02:52
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Гаджеты

Определены самые производительные смартфоны 2019 года

Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Народные новости 01:38
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт.
REGNUM вчера в 11:46
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Пятый канал вчера в 15:39
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Гаджеты

Acer показала на CES 2020 два новых ноутбука серии Spin

Всего были представлены две модели – Spin 5 и Spin 3 с большей, чем «пятерки» диагональю экрана.
Faktom вчера в 11:10
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Игры

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
RT на русском 04 января в 20:36
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Кино

Кристиан Бэйл ведёт переговоры о съёмках в четвёртом «Торе»

Игромания.ру 01:53
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости вчера в 07:43
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Происшествия

На трассе в Перми произошло несколько ДТП с участием 21 автомобиля

Несколько аварий произошли на трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана, движение затруднено, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС 04:37
Происшествия

В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны

В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Российская газета 05 января в 07:21
Гаджеты

AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M

Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
iXBT.com 00:11
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Авто

Sony представила электрокар Vision-S

Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Pnzdrive 02:46
Кино

Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей.
Национальная служба новостей 04 января в 13:00
Религия

Владимир Путин вновь встретил Рождество в Петербурге

В ночь на 7 января президент РФ Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:18
Экономика

Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
REGNUM 03:29
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru 05 января в 03:19
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