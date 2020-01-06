Экономика
Rambler News ServiceЗолото подорожало до максимума 2013 года
Спотовое золото подорожало на 2,3% до $1588,13 за унцию, установив новый рекорд с 2013 года в результате эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. Рост цен пришелся и на другие драгоценные металлы.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 07:42
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Происшествия
Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми
Происшествия
В давке на прощании с Сулеймани в Иране погибли 35 человек
В давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли 35 человек, 48 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию IRIB.
Футбол
Ильин перешел в «Ахмат» из «Урала»
Хоккей
НХЛ. Семен Варламов признан второй звездой дня
Общество
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Южной Америки
Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.
Политика
Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Меджлис (парламент) Ирана единогласно проголосовал за признание Министерства обороны США и американской армии террористическими организациями после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Гаджеты
Определены самые производительные смартфоны 2019 года
Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Гаджеты
Acer показала на CES 2020 два новых ноутбука серии Spin
Всего были представлены две модели – Spin 5 и Spin 3 с большей, чем «пятерки» диагональю экрана.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Игры
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в Ближневосточном регионе».
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
Политика
МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Кино
Кристиан Бэйл ведёт переговоры о съёмках в четвёртом «Торе»
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Происшествия
На трассе в Перми произошло несколько ДТП с участием 21 автомобиля
Несколько аварий произошли на трассе Пермь - Екатеринбург в Пермском крае из-за тумана, движение затруднено, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Происшествия
В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны
В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Гаджеты
AMD анонсировала видеокарты Radeon RX 5700M и RX 5600M
Исходя из маркетингового позиционирования, Radeon RX 5700M обеспечит безапеляционный «гейминг», а Radeon RX 5600M – это высокопроизводительная модель.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Авто
Sony представила электрокар Vision-S
Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Кино
Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Приключенческая комедия «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, собрала более 1 млрд рублей.
Религия
Владимир Путин вновь встретил Рождество в Петербурге
В ночь на 7 января президент РФ Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
Экономика
Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.