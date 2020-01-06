Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ru13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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Политика

Совбез ООН отказался созывать заседание из-за убийства Сулеймани

Совет безопасности ООН отказался созывать заседание в связи с убийством при американском авиаударе в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 10:43
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Политика

Избирком Хорватии объявил итоги президентских выборов

Отмечается, что явка составила около 55%. 22 декабря Миланович и Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
RT на русском 06:40
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 03:23
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
Общество

Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком

Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
Военное дело 06:17
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Армия и оружие

Иран пообещал ударить по военным объектам США

Иран готовится нанести удар по сотням американских военных объектов в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
URA.Ru вчера в 12:19
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Наука

Исследование: доброта и альтруизм облегчают физическую боль

Предыдущие исследования показали, что альтруистическое поведение (проявление доброты, не ожидая ничего взамен) может заставить людей чувствовать себя лучше.
MedikForum.ru 04 января в 06:25
Политика

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

Вести.Ru 05:15
Хоккей

Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею

Российские телеканалы показали финалы разных лет молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, из-за чего часть болельщиков посчитала, что в матче победили россияне.
Радио Sputnik 06:19
Футбол

Фелиш: «Сейчас вижу, как я был счастлив в „Бенфике“»

Полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мнением о времени, проведенном в "Бенфике": Сейчас вижу, как я был счастлив в "Бенфике".
Soccer.ru 11:10
Религия

Православные отмечают рождественский Сочельник

Саратов 24 01:18
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Политика

Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина

Убийство Вашингтоном Касема Солеймани, великого иранского лидера, действительно одного из редких мировых лидеров, ослабило лидерство Трампа и привлекло внимание к Путину.
Свободная Пресса 02:12
Авто

Российским автомобилистам напомнили об изменениях в 2020 году

В 2020 году российских автомобилистов ожидают изменения.
Московский Комсомолец 12:20
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей.
RT на русском 04:13
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Футбол

Бэйл и Бензема не сыграют в Суперкубке Испании

«Реал» огласил заявку на Суперкубок Испании, который пройдёт с 8 по 12 января в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 11:11
Авто

На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
Tvoe-avto.com 04 января в 03:23
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Технологии

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
РИА Новости 13:25
Кино

Рецензия на сериал «Ведьмак»: За Netflix платите чеканной монетой

Оценка: 6 из 10Первый сезон сериала Netflix "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года.
ИА InterMedia 04 января в 06:00
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