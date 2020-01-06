Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ru13:13

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Наука

Физики разогнали электроны на чипе

Американские физики создали ускоритель элементарных частиц, который уместился на кремниевом чипе размером несколько несколько десятков микрон.
N+1 04 января в 11:44
Политика

Помпео обсудил с Генсеком ООН события в Венесуэле и на Ближнем Востоке

«Госсекретарь Майк Помпео говорил сегодня с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 13:59
Армия и оружие

Латвийские военные перестали обучать силы безопасности Ирака

Представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин рассказал, что латвийские военные приостановили обучение c военнослужащими сил безопасности Ирака в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Газета.Ru 18:10
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 05:03
Хоккей

Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

Чемпионат вчера в 16:45
Кино

«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории.
Культуромания 04:45
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 16:21
Гаджеты

Лучший дизайн Sony за последние годы? Xperia 5 Plus явно будет выделяться среди большинства смартфонов 2020 года

iXBT.com 11:07
Армия и оружие

В США рассказали о «российской угрозе» для натовских стелсов

REGNUM 11:26
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.
RT на русском 16:38
Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 16:00
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Российская газета 08:46
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный московский доктор и телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru вчера в 13:39
Футбол

Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера

Полиция Лондона не смогла найти никаких доказательств проявления расизма в отношении темнокожего защитника "Челси" Антонио Рюдигера на матче чемпионата Англии, сообщается на сайте футбольного клуба "Тоттенхэм".
РИА Новости 12:59
Общество

Образ Дженнифер Лопес на кинопремии раскритиковали в Сети

Наряд известной актрисы и певицы Дженнифер Лопес признали самым неудачным на церемонии награждения «Золотой глобус».
News.ru 13:29
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Известия 17:04
Шоу-бизнес

Светлана Лобода тепло поздравила Тилля Линдеманна с днем рождения

Кстати, Тилль Линдеманн сегодня отмечает свой день рождения, и Лобода не забыла его поздравить.
Bimru.ru вчера в 08:18
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия 14:39
Энергетика

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца.
Эхо Москвы 11:00
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Общество

Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии

Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая свои обнаженные снимки.
Lenta.ru 17:35
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru вчера в 08:54
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Армия и оружие

Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию

Саудовская Аравия осудила решение парламента Турции одобрить отправку турецких военных в Ливию, нарушающее "резолюцию Совета Безопасности (ООН) по Ливии" и подрывающее международные усилия разрешить кризис в стране, передает саудовское агентство новостей SPA заявление МИД страны.
РИА Новости 04 января в 20:40
Автоспорт

«КамАЗ» Шибалова стал лидером на первом этапе ралли «Дакар»

Ветер перемен вносит нюансы на побережье Красного моря, где 5 января была подведена черта под итогами первого этапа мирового авто-ралли "Дакар-2020".
Российская газета вчера в 14:21
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