Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ruвчера в 13:13

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50
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Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Телепрограмма вчера в 04:52
Космос

Названы два способа двигать Солнце

Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Популярная механика 05 января в 06:05
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 вчера в 20:27
Гаджеты

Уже в следующем году Intel снова может сменить процессорный разъём. На смену LGA 1200 придёт LGA 1700

Источники твердят, что после LGA 1200 компания Intel выпустит процессоры в исполнении LGA 1700, и случится это с выходом процессоров Adler Lake, о которых ранее мы не слышали.
iXBT.com вчера в 10:18
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК вчера в 15:32
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости вчера в 02:09
Футбол

«ЦСКА сделал хорошее предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым». Почему Макаров перешел в «Рубин»

Павел Нестеров, агент 21-летнего полузащитника Дениса Макарова, рассказал «СЭ», почему его клиент перешел из «Нефтехимика» в «Рубин», а не в ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 14:34
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Футбол

Московское «Динамо» усилилось футболистом «Краснодара»

РБК вчера в 21:07
Космос

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал галактику «Годзиллу»

Космический телескоп "Хаббл" сфотографировал гигантскую галактику, которая может оказаться самой крупной из всех известных астрономам, сообщает BBC.
РЕН ТВ вчера в 11:33
Происшествия

В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ

Водитель автомобиля в городе Милуоки, штат Висконсин, открыл стрельбу и ранил двух детей 12-ти и 13-лет за то, что они кинули в его машину снежком, сообщает полиция города.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
News.ru 05 января в 01:35
Армия и оружие

Крейсер «Маршал Устинов» внепланово перебрасывается к берегам Сирии

Мощнейший корабль Российской Федерации крейсер «Маршал Устинов» вошел в воды Средиземного моря и направился к берегам Сирии.
Актуальные Новости вчера в 09:36
Хоккей

«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Спорт-Экспресс вчера в 11:56
Политика

Трамп пообещал ввести против Ирака невиданные санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вывод американских войск из Ирака будет проходить в не очень дружелюбной обстановке, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда прежде не видели".
Российская газета 05 января в 21:47
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась на панические атаки

Скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала.
Вокруг ТВ вчера в 09:28
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем

Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.
Известия вчера в 22:45
Религия

Мэр Воркуты Игорь Гурьев поздравил православных горожан с Рождеством

Сегодня, 6 января, глава воркутинской администрации Игорь Гурьев поздравил всех православных горожан с одним из самых главных праздников – с наступающим Рождеством Христовым.
Невские Новости вчера в 11:54
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru 05 января в 08:37
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

РБК вчера в 01:44
Армия и оружие

Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР

Красная весна вчера в 07:40
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Наряд Валерии на концерте в Воронеже был раскритикован в Сети

Валерия на своей Instagram-странице опубликовала несколько снимков, сделанных в Воронеже за час до концерта.
Discover24 вчера в 05:03
Гаджеты

AMD показала поддельную модель Xbox Series X на CES 2020

Игромания.ру вчера в 19:34
Кино

Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Газета.Ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана

Военные США в вопросе ударов по культурным объектам Ирана будут руководствоваться "законами вооруженного конфликта", заявил во вторник глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 18:38
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