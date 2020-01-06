Экономика
Газета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок
Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума
Росбалт06 января в 03:12
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Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета
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