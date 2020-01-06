Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Цена на золото достигла максимума с 2013 года, цена палладия установила новый исторический рекорд, сообщает ТАСС. В ходе торгов 6 января цена золота достигла $1588,13 за унцию, цена палладия - $2030,28 за унцию.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалт06 января в 03:12
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Экономика

Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Известия 06 января в 12:14
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке

Российская газета 14:15
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
ТАСС 16:49
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

РИА Новости 18:06
Армия и оружие

Генсек ООН попросил не допускать войны в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает предпринять все необходимые усилия, чтобы избежать начала войны в Персидском заливе.
МИР 24 10:51
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Теннис

Стали известны все четвертьфинальные пары ATP Cup

Определились все участники четвертьфинальной стадии ATP Cup, который проходит в Австралии.
Sportbox.RU 09:46
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Армия и оружие

США перебросили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гaрсия в Индийском океане.
Национальная служба новостей вчера в 06:47
Армия и оружие

Стал известен точный ущерб от ракетного удара Ирана

В Пентагоне рассказали об ущербе, нанесенном американским военным базам в Ираке в результате иранского ракетного удара.
Свободная Пресса 18:52
Армия и оружие

Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
Известия 14:44
Космос

Локализован второй за всю историю исследований источник повторяющихся радиосигналов из космоса

Астрономы смогли локализовать второй за всю историю исследований источник повторяющихся быстрых радиовсплесков, расположенный в спиральной галактике, похожей на Млечный Путь.
Актуальные Новости вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Происшествия

Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе

Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Интерфакс 15:02
Политика

Соловьев заявил, что Трамп является бизнесменом, а не воином

По мнению Соловьева, американский лидер является не воином, а бизнесменом.
Аргументы и Факты 18:11
Футбол

Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Бомбардир.ру вчера в 06:50
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
Футбол

«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу

«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Sport24.ru 15:20
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета вчера в 17:25
Армия и оружие

Трамп переговорил с Нетаньяху на фоне кризиса с Ираном

Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Белый дом.
РИА Новости 18:53
Общество

Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу

Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Газета.Ru 15:31
Хоккей

Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.
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Космос

Россия увеличила число космических запусков при нулевой аварийности

Россия увеличила количество успешных космических запусков. В 2019 году было проведено 25 пусков ракет-носителей космического назначения.
ФедералПресс 11:30
Происшествия

Тело ребенка нашли в отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета

Сотрудники парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль обнаружили тело ребенка в отсеке шасси на самолете, прилетевшем из Абиджана, экономической столицы африканской страны Кот- д'Ивуар.
Газета.Ru 08:56
Происшествия

Два человека не сели на потерпевший катастрофу в Иране самолет

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Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке.
РБК 16:03
Армия и оружие

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

В Министерстве обороны Израиля заявили о "технологическом прорыве" в разработке лазерной системы противоракетной обороны.
РЕН ТВ 15:01
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Уже завтра желающие смогут купить Redmi Note 8 Pro в новом ярком цвете Orange Twilight, причем покупателям будут предложены две версии, оснащенные 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
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