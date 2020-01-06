Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54
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В Белом доме анонсировали официальное заявление Трампа по ударам Ирана

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Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

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Российская газета 09:06
Автоспорт

Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»

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Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

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Цены на нефть WTI взлетели после ударов Ирана по базам США

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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников

Нежелание приступать к рабочим делам после длинных выходных связано с феноменом отвыкания.
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Общество

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56

Не менее 56 человек погибли, 213 пострадали в результате давки, возникшей на церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в городе Керман.
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Каталог «The Sims 4: Компактная жизнь» добавит крошечные дома и складные кровати

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Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
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Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

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