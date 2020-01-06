Экономика
РИА НовостиЦены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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