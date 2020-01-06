Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Кино Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.

Общество В Роскачестве назвали самые качественные российские товары Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.

Политика Жириновский назвал ЕС «колхозом» В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.

Общество Жители Омска жалуются на грязный воздух Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.

Общество В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.

Космос Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.

Политика Украинский самолет мог быть сбит ракетой Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».

Политика Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.

Происшествия В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Происшествия Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в канадской Оттаве, сообщает агентство РИА Новости.