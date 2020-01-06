Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35
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Политика

Иран не отдаст США и Boeing черные ящики разбившегося самолета

Коммерсантъ 07:49
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Путин и Эрдоган оценили действия США на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением отношений Ирана и США и оценивают убийство Сулеймани как акт, дестабилизирующий регион.
BFM.ru 09:49
Армия и оружие

Press TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран

Российская газета вчера в 18:55
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Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса 07:35
Происшествия

Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Российская газета 03:27
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Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Космос

В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science 03:14
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров выразил соболезнования Украине

Bimru.ru 05:16
Армия и оружие

В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам

Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Известия 11:04
Политика

Жириновский назвал ЕС «колхозом»

В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Московский Комсомолец 11:18
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
Общество

Жители Омска жалуются на грязный воздух

Омичи сетуют на химический запах и запах гари. Особенно ощутим он в Советском и Кировском округах.
Коммерсантъ 10:35
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA.
Газета.Ru 08:31
Общество

В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
Известия 06:25
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер 04:58
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Популярная механика 04 января в 19:01
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 11:05
Политика

Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
РИА Новости вчера в 09:05
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Смартфон Realme X50 5G получит эксклюзивную версию Master Edition

По данным сетевого информатора, Realme X50 5G получит спецверсию Master Edition.
Astera 03:42
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Авто

Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S

Электромобиль Sony Vision-S, демонстрирующий множественные технологичные наработки японской корпорации, впервые представила Sony.
Красная весна вчера в 08:13
Происшествия

Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы

Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в канадской Оттаве, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 09:21
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Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.
Экспресс газета 10:58
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В рамках выставки CES 2020 компания NVIDIA анонсировала первый в мире монитор с частотой 360 Гц.
Игромания.ру 06 января в 03:50
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