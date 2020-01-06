Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Политика Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где повторил клятву и вновь провозгласил себя временным президентом страны.

Технологии Sony раскрыла особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.

Политика В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.

Кино Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Космос SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink Компания SpaceX заявила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных ранее на ракете-носителе Falcon 9. Заявление размещено в твиттере компании.

Космос Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Авто Bugatti опубликовала изображение нового гиперкара Компания Bugatti выложила в Instagram снимок некой модели, накрытой чехлом. Комментарий к фото гласит, что «2020 год – это год Bugatti».

Происшествия В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Авто Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.

Космос Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».