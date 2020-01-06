Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новостивчера в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАССвчера в 10:54

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфаксвчера в 07:42

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ruвчера в 08:31

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБКвчера в 09:40

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ruвчера в 08:35

Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума

Росбалтвчера в 03:12
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Музыка

Джастин Бибер выпустил новый сингл

Inc-news.ru 04 января в 16:19
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 17:25
Армия и оружие

Американская военная база в Ираке подверглась ракетной атаке

Ракетный удар нанесен по американской военной базе «Аль-Асад» на западе Ирака, сообщает 8 января Fox News.
Известия 18:18
Политика

Гуайдо вновь принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо смог прорваться через оцепление полиции и войти в здание парламента, где повторил клятву и вновь провозгласил себя временным президентом страны.
Газета.Ru 12:52
Технологии

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Политика

Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста

Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Газета.Ru 08:59
Армия и оружие

Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.
RT на русском 16:06
Музыка

Оззи Осборн выпустил новый клип «Straight to Hell»

Последний сольный альбом Оззи Осборна под названием "Scream" вышел в 2010 году.
Piter.tv вчера в 14:00
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
iXBT.com вчера в 18:42
Политика

В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию в Ливии с ФРГ и Турцией и собирается поговорить на эту тему и с Россией.
Российская газета 17:20
Общество

Австралийские лесные пожары вызвали глобальное «вязальное» безумие в защиту животных

AgroXXI вчера в 23:00
Хоккей

Ковальчук отдал голевую передачу в дебютном матче за «Монреаль»

Матч стал знаменателен для россиян, в составе «Канадиенс» дебютировал наш соотечественник Илья Ковальчук.
ГЛАС.RU 00:33
Кино

Сиквел «Джуманджи» собрал в российском прокате свыше миллиарда рублей

Приключенческая комедия "Джуманджи: Новый уровень" собрала с момента выхода на широкие экраны в РФ более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
РИА Новости 01:45
Космос

SpaceX вывела в космос 60 спутников Starlink

Компания SpaceX заявила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных ранее на ракете-носителе Falcon 9. Заявление размещено в твиттере компании.
Life.ru 02:28
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт 10:40
Авто

Bugatti опубликовала изображение нового гиперкара

Компания Bugatti выложила в Instagram снимок некой модели, накрытой чехлом. Комментарий к фото гласит, что «2020 год – это год Bugatti».
Тарантас Ньюс 07:49
Происшествия

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:06
Авто

Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S

В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Anonsens 01:39
Политика

Асад перешел на русский язык на встрече с Путиным

Президент Сирии Башар Асад на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным перешел на русский язык.
Lenta.ru 17:19
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости 11:26
Здоровье

Диетолог назвала продукты для борьбы с раком желудка

ToDay News Ufa вчера в 13:11
Космос

Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими

Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Красная весна 05 января в 12:40
Общество

В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади

Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Газета.Ru 18:11
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась пышными формами на красной дорожке

Наряд, который акцентировал внимание на пышном бюсте звезды, она дополнила массивными украшениями.
Srnsk 00:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем

В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Bimru.ru 06:50
Гаджеты

Nokia возродит еще одну легендарную кнопочную модель телефона

Для перевыпуска взят телефон из классической линейки Nokia – 3310, который был представлен в феврале 2017 года.
ToDay News Ufa вчера в 03:27
Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Lenta.ru 07:23
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК 05 января в 23:41
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