Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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