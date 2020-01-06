Экономика
КоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста
Московский Комсомолец06 января в 23:59
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
Золото на фоне ближневосточной напряженности выросло почти до семилетнего максимума
Росбалт06 января в 03:12
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