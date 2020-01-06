Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

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Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Политика Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.

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Общество Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.

Авто Toyota может вернуть кроссовер Venza в модельный ряд Как стало известно «Автоновостям дня», японская марка хочет вернуть Venza в качестве гибридного кроссовера, способного конкурировать с Honda Passport и Ford Edge.

Спорт МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.

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Происшествия В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования» Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.