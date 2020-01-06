Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ru13:13

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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PlayStation 5 будет поддерживать геймпад DualShock 4

CyberSport.ru 11:16
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«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011

Говорит Москва 02:52
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Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
Российская газета 06:48
Армия и оружие

США отказались выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Известия 16:46
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В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости 16:07
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Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Lenta.ru 11:35
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Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани

Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
НТВ 08:14
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СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
RT на русском 15:43
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Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ

«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Автоновости дня 04 января в 09:44
Гаджеты

CES 2020: крышка ноутбука ASUS Chromebook Flip C436 вращается на 360 градусов

3DNews 10:43
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Морских тупиков впервые застали за использованием орудий

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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
РБК 12:34
Политика

Меркель приедет в Россию 11 января

РИА Новости 06:08
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На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
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Беременных тулячек отправят в школу

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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Российская газета 03:51
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 04 января в 07:19
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости 07:43
Футбол

Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости 07:54
Гаджеты

Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon

Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
iXBT.com 08:34
Политика

Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Lenta.ru 04 января в 05:56
Политика

Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Известия 11:04
Политика

Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году

В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
РЕН ТВ 14:15
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Армия и оружие

НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости 12:52
Политика

Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество

Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.
RT на русском 15:37
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Армия и оружие

Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде

У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Свободная Пресса вчера в 15:27
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
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