Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Общество Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.

Происшествия Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.

Политика Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Армия и оружие Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.

Экономика Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Армия и оружие НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Политика Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.