Экономика
КоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Технологии
PlayStation 5 будет поддерживать геймпад DualShock 4
Хоккей
«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Не исключено, что желание изменить систему взаимоотношений в компании может быть связано с увольнением прежнего директора Стива Истербрука, который лишился работы из-за романа с коллегой.
Армия и оружие
США отказались выводить войска из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить своих военных из Ирака, пишет Associated Press.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Политика
Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани
Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
Футбол
СМИ: Московское «Динамо» усилилось игроком «Краснодара» Скопинцевым
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в 2020 году в РФ
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Наука
Морских тупиков впервые застали за использованием орудий
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль ливийский город Сирт
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает телеканал Sky News Arabia.
Политика
Меркель приедет в Россию 11 января
Здоровье
Беременных тулячек отправят в школу
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Футбол
Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
Гаджеты
Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon
Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Роухани напомнил США об иранском самолете, сбитом в 1988 году
В июле 1988 года самолет был сбит над Персидским заливом ракетой американских ВМС.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Политика
Помпео и Зеленский по телефону обсудили стратегическое сотрудничество
Госсекретарь США Майк Помпео и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Армия и оружие
Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде
У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.