Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Футбол Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.

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Политика Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.

Происшествия Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.

Политика США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.

Армия и оружие ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

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Гаджеты IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.