Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Золото резко подорожало на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

РБК вчера в 23:41
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
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Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
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Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии

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Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января

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США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
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Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

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РБК 07:10
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На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем

В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
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В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
RuNews24.ru вчера в 15:54
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IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei

Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
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Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

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Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
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О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

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Происшествия

Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге

При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
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Космос

Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

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Обнаружено 13 блуждающих черных дыр

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Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
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