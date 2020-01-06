Экономика
КоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Золото резко подорожало на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» победить ЦСКА
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча «Салават Юлаев» — ЦСКА. Уфимцы одержали вторую победу подряд в КХЛ.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Футбол
Слуцкий сравнил футболистов «Рубина» с космонавтами
Ранее стало известно, что казанский клуб официально оформил переход Макарова из «Нефтехимика», подписав с футболистом соглашение на 3,5 года.
Армия и оружие
Иран готовит удар по военным объектам США
В Иране готовится удар по военным объектам США, что станет ответом на убийство генерала Касема Сулеймани.
Политика
Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
Происшествия
Пираты похитили двух россиян у берегов Нигерии
В ноябре 2018 года пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Автоспорт
Фернандо Алонсо остановился посреди второго этапа Дакара
Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо столкнулся с техническими проблемами на втором этапе Дакара-2020.
Политика
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
Как сообщили в постоянном представительстве США при ООН, Москва и Пекин заблокировали заявления Совбеза в котором США предложили осудить нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Армия и оружие
ВС России получат бронемашины с безэкипажным боевым модулем
В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
Гаджеты
IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei
Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Четыре человека пострадали при ДТП с участием двух машин в Петербурге
При столкновении двух автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека, в том числе один пешеход, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Кино
Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel
Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Космос
Обнаружено 13 блуждающих черных дыр
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.