Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Золото резко подорожало на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Коммерсантъ08:18
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Общество

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Радио Комсомольская правда вчера в 03:03
Армия и оружие

Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

РИА Новости 10:44
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Армия и оружие

В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

РБК вчера в 14:57
Хоккей

Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

RT на русском 00:33
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На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Кино

Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета 02:04
Происшествия

В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
BFM.ru 11:04
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera вчера в 17:35
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
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Названы пять бесполезных методов народной медицины

Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
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Спорт

Большунов одержал победу на «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
RT на русском вчера в 09:52
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Технологии

Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7. Это произойдет с 14 января.
Суть событий 04 января в 01:08
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.
РБК 10:15
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
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Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета 06:48
Армия и оружие

Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
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Баскетбол

«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
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Культура

В Перми пройдёт Рождественский турнир ледовых скульптур

В главном ледовом городке «Легенды древней Пармы» подведут итоги II фестиваля огненных театров «Кубок огня», а на площади у Театра-Театра начнется Рождественский турнир ледовых скульптур «Зимний вернисаж».
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Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ 04 января в 22:35
Футбол

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Вести.Ru 10:52
Армия и оружие

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Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
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Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами

Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:50
Общество

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
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