Экономика
КоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Золото резко подорожало на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Московский Комсомолецвчера в 23:17
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество
Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Армия и оружие
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Происшествия
В Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Здоровье
Названы пять бесполезных методов народной медицины
Врач Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины, популярных среди россиян.
Спорт
Большунов одержал победу на «Тур де Ски»
Норвежец Йоханнес Клебо стал третьим. Ранее сообщалось, что Тереза Йохауг выиграла гонку на 10 км и одержала победу на «Тур де Ски».
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Технологии
Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft прекращает поддержку Windows 7. Это произойдет с 14 января.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН
Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Общество
Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов
Армия и оружие
Ирак начал подготовку по выводу иностранных войск из страны
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу войск Соединенных Штатов с территории страны, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.
Баскетбол
«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Культура
В Перми пройдёт Рождественский турнир ледовых скульптур
В главном ледовом городке «Легенды древней Пармы» подведут итоги II фестиваля огненных театров «Кубок огня», а на площади у Театра-Театра начнется Рождественский турнир ледовых скульптур «Зимний вернисаж».
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Армия и оружие
Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами
Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.