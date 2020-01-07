Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Цены на золото скорректировались во вторник после рекордного роста

Московский Комсомолец06 января в 23:59

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50
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Происшествия

СМИ назвали версию западной разведки о причинах авиакатастрофы в Иране

РБК 14:49
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:30
Происшествия

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

РБК 12:59
Космос

Грузовой корабль Dragon отстыковался от станции МКС

Американский грузовой корабль Dragon ("Дрэгон") во вторник, 7 января, отстыковался от Международной космической станции (МКС).
РЕН ТВ вчера в 05:25
Футбол

ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Газета.Ru 13:23
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ 10:06
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Кино

Джеймс Кэмерон показал первые кадры из «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал в Twitter кинофраншизы «Аватар» первые концептуальные изображения второй части «Аватара».В комментарии к публикации сообщается, что в продолжении одного из самых кассовых фильмов Кэмерона зрители увидят новые части света планеты Пандора.
UfaTime.ru 14:04
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

Взгляд.ру 12:19
Гаджеты

Представлен недорогой неубиваемый смартфон сразу на Android 10

Компания Bullitt, которая стоит за довольно известным брендом защищённых смартфонов Cat, представила новую модель — Cat S32.
iXBT.com 15:33
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

ToDay News Ufa 08:35
Общество

Туристы массово покидают зимние курорты Грузии

Русская Планета 06:51
Происшествия

В столице Канады неизвестный открыл стрельбу и ранил много людей

В столице Канады Оттаве неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.
Lenta.ru 08:45
Кино

Киану Ривз попал в псевдотрейлер «Звездных войн». Ролик оценили выше, чем последний эпизод саги

Канадский актер Киану Ривз получил роль рыцаря-джедая и появился в трейлере к новому эпизоду «Звездных войн».
Телеканал 360° 15:44
Общество

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Российская газета 05:19
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Политика

Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
URA.Ru 13:35
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Происшествия

В аварии в Подмосковье погибли четыре человека

Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Вести.Ru 09:22
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Футбол

Валенсия — Реал 1:3

RT на русском 15:50
Здоровье

В Китае госпитализировали уже 59 человек с неизвестной пневмонией

Gazeta.SPb 06 января в 21:57
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Российская газета 03:44
Армия и оружие

МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны

Иранская сторона заявила, что атака на американские объекты в Ираке является ответом на авиаудар США в Багдаде, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани.
Военное дело вчера в 22:41
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Политика

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Эхо Москвы 13:30
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