Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50
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Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

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В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
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