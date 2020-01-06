Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

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Авто Skoda показала новый кроссовер Skoda Vision IN Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.

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Кино Netflix показал таймлайн «Ведьмака» Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

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