Экономика
КоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани
Lenta.ru06 января в 08:31
Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке
Интерфакс06 января в 07:42
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Медведев поручил оценить безопасность россиян на Ближнем Востоке
Премьер России Дмитрий Медведев поручил оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке и в регионе Персидского и Оманского заливов.
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Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса раскритиковала соотечественников за слишком громкое поведение на пляже.
Кино
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Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Армия и оружие
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, - считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
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«В свете недавних событий на Ближнем Востоке EASA связалось с национальными авиационными властями Европейского союза, чтобы рекомендовать избегать коммерческих полетов над воздушным пространством Ирака в качестве меры предосторожности», — сказала представитель агентства Джанет Норткот.
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Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
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Украинцам усложнят правила въезда в Европу
Начиная с 2021 года, граждане Украины будут проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщается на сайте РИА Новости.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Британский самолет выполнил экстренный разворот над Ираком после атаки Ирана
Летевший из Мумбаи в Лондон Boeing 777 выполнил экстренный разворот в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом.
Общество
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«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).