Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
Читать в источнике
Комментировать128

Подробнее о событии

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК06 января в 09:40

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости06 января в 11:50

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС06 января в 10:54

«В любой непонятной ситуации — покупай золото»

BFM.ru01:45

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru06 января в 08:31

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс06 января в 07:42

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru06 января в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета 12:25
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета было 11 украинцев

На борту разбившегося у Тегерана самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» находилось 11 украинцев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Коммерсантъ 03:05
Наука

Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий

Ученые из Кентского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра гуманитарных и социальных наук Высшего совета по научным исследованиям Испании, изучающие слои, относящиеся к переходному периоду между H. habilis и H. erectus (1, 15 – 1,79 млн лет назад), с помощью механических испытаний на резку выявили силу, энергию и износ для каждого из типов камней орудий.
Индикатор 06:04
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Политика

США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео

США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
ПРАЙМ 11:53
Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки подвергшейся ракетному удару базы США

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, на которых, по предварительным данным, можно увидеть ущерб от иранских ракетных ударов по американской базе в Ираке.
Взгляд.ру 12:19
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Общество

Карлос Гон провел пресс-конференцию после побега из Японии в Ливан

Большую часть своей речи Гон посвятил судебной системе Японии, устроившей настоящий произвол.
BFM.ru 12:23
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Культуромания вчера в 10:37
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости 09:00
Армия и оружие

Трамп заявил, что США готовы принять мир с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что правительство США готово принять мир с Ираном и наладить взаимоотношения, которые сейчас находятся в напряженной стадии.
Слово и Дело 11:47
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Армия и оружие

Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
REGNUM 14:07
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года

Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
Sibnovosti.ru 03:52
Политика

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Эхо Москвы 13:30
Футбол

ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»

Газета.Ru 13:23
Происшествия

День траура объявлен в Иране после двух трагедий

День траура объявлен в Иране 9 января. Об этом сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии в Twitter.
Пятый канал 13:58
Политика

Эрдоган произнес русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»

Московский Комсомолец 09:27
Происшествия

Школьницу выгнали из маршрутки за попытку оплатить проезд мелочью

В Нижнем Новгороде кондуктор машрутного такси отказалась взять мелкие монеты для оплаты проезда и заставила школьницу покинуть салон.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Происшествия

Годовалый мальчик насмерть замерз на балконе

В минувшее воскресенье, на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края, обнаружили тело маленького мальчика без внешних признаков насильственной смерти.
vRubcovske.ru вчера в 09:30
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
Происшествия

В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

РИА Новости 07:57
Общество

Названы самые качественные российские товары

Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Известия 12:54
Здоровье

Названы простые способы, помогающие снизить повышенное давление

Специалисты назвали простые способы борьбы с «мягкой» гипертонией, при которой периодически повышается давление.
UfaTime.ru 06:24
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Авто

Назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей

Уфимские Заметки 06 января в 06:28
Общество

В Австралии убьют десять тысяч верблюдов

Начиная со среды, по информации немецкой DPA, в течение пяти дней должны быть убиты около 10 тысяч животных.
Российская газета 07:50
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное