Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию. Спотовое золото подорожало на 2,3%, до $1588,13 за унцию, побив рекорд апреля 2013 года.
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Цены на золото и палладий достигли рекордных отметок

Газета.Ru13:13

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

РИА Новости11:50

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

Интерфакс07:42

Цена на золото достигла максимума на фоне обострения на Ближнем Востоке

РБК09:40

Золото подорожало до максимума впервые за семь лет из-за убийства Сулеймани

Lenta.ru08:31

Цены на золото и палладий обновили рекорды

ТАСС10:54

Золото подорожало до максимума из-за кризиса на Ближнем Востоке

News.ru08:35
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Экономика

Катар запретил торговлю криптовалютами

Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.
РБК 06:11
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В Ульяновске трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки

По предварительным данным, трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки.
Российская газета 07:28
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Кино

Бондарчук рассказал о подводных съемках фильма «Вторжение»

Подводные съемки фильма «Вторжение» проводились в Венгрии из-за того, что в России нет условий для организации таких съемок.
Известия 13:00
Происшествия

Обвинившую Никаса Сафронова в изнасиловании модель отправили в СИЗО

Следственные органы заподозрили модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову в мошенничестве, после обращения девушки к Никасу Сафронову с требованием выплатить круглую сумму в обмен на молчание.
Наша версия вчера в 07:46
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Джокер»

Первое шоу оказалось лучшим в категориях "Телевизионный драматический сериал" и "Актер в драматическом телесериале" (Брайан Кокс), второе - в "Комедийном телесериале или мюзикле" и "Лучшей актрисе в комедийном телесериале или мюзикле" (Фиби Уоллер-Бридж).
Газета.Ru 04:02
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Общество

Умер боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко

Новые Известия вчера в 10:33
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

На "Московской бирже" рубль снизился к бивалютной корзине.
Московский Комсомолец 04:01
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Наука

Графен испаряется вместо плавления

Российским ученым удалось уточнить их при помощи компьютерного моделирования, а также установить, что графен на самом деле не плавится, а возгоняется, результаты изложили в журнале Carbon.
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Происшествия

В Уфе погиб пешеход, попав под колеса двух машин

В районе семи часов вечера напротив дома 13 по улице 50-лет СССР водитель «Chevrolet Captiva» при движении со стороны ул. Р. Зорге в сторону Пр. Октября совершил наезд на 22-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.
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Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
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ФК «Рубин» подписал Дениса Макарова

В первой половине сезона 2019/2020 Макаров забил 11 голов, два из которых с пенальти, за 20 матчей.
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Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

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Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
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СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
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Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
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Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
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Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

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Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
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Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».
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Обнародован трейлер хоррора «Новые мутанты» от Marvel

В интернете появился долгожданный трейлер фильма ужасов «Новые мутанты» от режиссера Джоша Буна.
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